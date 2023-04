David Arquette a déclaré qu’il avait « beaucoup de FOMO » pour ne pas apparaître dans Scream VI

Étoile David Arquette a récemment révélé qu’il avait « beaucoup de FOMO » pour ne pas apparaître dans Cri VI. Tout en discutant avec Variety, l’acteur a parlé de regarder le dernier opus de la populaire franchise de slasher après que son personnage Dewey a été tué en 2022. Crier film.





Arquette a déclaré: « C’était difficile pour moi de le faire, mais je savais aussi que je voulais le voir. J’ai adoré. » Il a ajouté: « C’était triste. J’avais beaucoup de FOMO. » Arquette était déjà apparu dans les cinq films de la franchise Crier films aux côtés de Sidney Prescott de Neve Campbell et Gale Weathers de Courteney Cox, complétant le trio de base qui a continué à échapper aux tueurs qui ont pris le personnage de Ghostface. Cependant, dans un geste choquant, le cinquième film a vu le personnage d’Arquettte rencontrer enfin sa disparition aux mains de Ghostface.

Peu de temps après la sortie du cinquième Crier film, la star a parlé à Variety de la mort de son personnage. « Je l’ai lu. Je l’ai posé. J’ai pris une profonde inspiration. C’était triste. Je veux dire, c’est quelque chose dont je fais partie depuis si longtemps. J’ai donc dû traiter cela. »





David Arquette n’était pas la seule star de franchise de longue date qui n’est pas revenue pour le dernier film Scream

Arquette n’était pas la seule star de longue date de la franchise à ne pas apparaître dans le dernier Crier film. Dans une déclaration publiée en juin 2022, Campbell a révélé qu’elle ne participerait pas à Cri VI. Elle a déclaré: « J’ai senti que l’offre qui m’a été présentée ne correspondait pas à la valeur que j’ai apportée à la franchise. »

Pourtant, la star a dit plus tard à PEOPLE qu’elle envisagerait de revenir dans la franchise à un moment donné, en fonction des futures négociations salariales.

Dans Cri VICox’s Gale déclare que Sidney a déplacé sa famille dans un endroit sûr pour expliquer son absence dans le film.

En plus de Cox, Hayden Panettiere, qui est apparu dans le quatrième épisode de Crierest également revenu dans la série avec Melissa Barrera, Jenna Ortega, Jasmin Savoy Brown et Mason Gooding, qui ont fait leurs débuts dans la série dans le film précédent.

Le mois dernier, en discutant avec PEOPLE, Barrere a révélé que c’était « bizarre » de ne pas avoir Campbell sur le plateau, mais a noté que le choix de la star était « très courageux » et « important ».

Barrera a déclaré: « Ce travail exige tellement de nous, non seulement physiquement [but] mentalement et émotionnellement. Vous devez sentir que cela en vaut la peine. Une partie de cela est la suivante : êtes-vous rémunéré équitablement pour ce que vous pensez investir dans le travail ? Si vous ne le faites pas, vous allez être misérable, alors vous ne devriez pas le faire. Je l’applaudis toujours. »