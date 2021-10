First Resident Evil: Bienvenue à Raccoon City Footage terrifie, la bande-annonce tombe demain

Nous n’allons pas devoir attendre plus longtemps pour cela Resident Evil : Bienvenue à Raccoon City bande annonce. En ligne, Sony Pictures a publié un bref teaser qui a été édité pour donner l’impression qu’il vient directement de Umbrella Corporation. Heureusement, c’est juste pour nous faire savoir que la bande-annonce officielle du film arrivera le jeudi 7 octobre, plutôt que pour annoncer que le T-Virus vient de fuir. Vous pouvez regarder le teaser ci-dessous.

🚨 24 heures avant d’arriver à Raccoon City… 🧟‍♂️🧟‍♀️@Resident Evil: #WelcomeToRaccoonCity exclusivement dans les salles de cinéma le 24 novembre. pic.twitter.com/SpL8ZQUTVL – Sony Pictures (@SonyPictures) 6 octobre 2021

Johannes Roberts a écrit et réalisé Resident Evil : Bienvenue à Raccoon City. Son casting, composé de personnages des deux premiers jeux vidéo de la série, est composé de Kaya Scodelario dans le rôle de Claire Redfield, Hannah John-Kamen dans le rôle de Jill Valentine, Robbie Amell dans le rôle de Chris Redfield, Tom Hopper dans le rôle d’Albert Wesker, Avan Jogia dans le rôle de Leon S. Kennedy, Donal Logue en chef Brian Irons, Lily Gao en Ada Wong, Neal McDonough en William Birkin et Chad Rook en Richard Aiken.

Auparavant, le réalisateur Paul WS Anderson avait développé une série de Resident Evil films avec Milla Jovovich avec le personnage original Alice. Les films ont suscité des réactions mitigées de la part des fans purs et durs, critiqués par certains pour les libertés créatives prises avec l’histoire, mais ils ont sans aucun doute eu beaucoup de succès, rapportant d’énormes bénéfices à Sony à chaque sortie. Cette série de films s’est depuis terminée avec Resident Evil : Le dernier chapitre, qui était le sixième opus et sorti en 2016.

À propos de l’introduction d’un nouveau personnage en tant que protagoniste de ses films, Anderson avait précédemment déclaré au New York Comic-Con : « Si vous regardez le jeu, alors que le personnage d’Alice n’est pas dans le jeu, l’archétype l’est certainement. Il y a beaucoup de choses très personnages féminins forts que vous pouvez jouer comme dans le jeu. En ayant un personnage complètement nouveau et en racontant une histoire préquelle dans le monde des jeux vidéo, cela nous a donné une licence plus dramatique que nous n’aurions pas eu si nous avions fait juste une adaptation directe de l’un des jeux, où les joueurs viendraient au film en sachant exactement ce que serait le mystère, qui allait mourir quand. »

Paul WS Anderson semble assez raisonnable avec cette explication, même s’il y avait encore beaucoup de joueurs qui auraient préféré un film plus fidèle aux jeux vidéo. Johannes Roberts semble avoir reçu ce mémo, car les personnages sont tous des gens que nous avons rencontrés pour la première fois dans la série de jeux vidéo. Faire du Spencer Mansion l’emplacement central est un autre crochet qui a ravi de nombreux fans. Dans l’état actuel des choses, cependant, il y en avait encore d’autres qui ont crié au scandale parce que certains personnages ne ressemblent pas exactement à ce qu’ils ont dans les jeux.

« Il était extrêmement important avec tout le processus de casting de trouver des personnes qui incarnaient l’esprit et l’énergie des personnages que je voulais incarner », a déclaré Roberts à IGN à propos du processus de casting. « Je pense que souvent dans les adaptations de jeux, l’un des gros défauts peut être simplement de donner à quelqu’un l’apparence visuelle des personnages – en leur donnant la même coupe de cheveux et les mêmes vêtements, mais sans vraiment essayer de donner au public ce qu’un film fait mieux qu’un jeu – qui consiste à créer un personnage en trois dimensions avec lequel vous pouvez vraiment vous connecter et auquel vous pouvez croire. Je pense que, comme je l’ai dit précédemment, l’un des pièges de tomber dans les adaptations de jeu est de le faire ressembler à une version cosplay géante du jeu. «

Dans tous les cas, nous aurons tous un meilleur aperçu de ce qui nous attend Resident Evil : Bienvenue à Raccoon City lors de la sortie de la bande-annonce jeudi. Le film devrait sortir exclusivement dans les salles le 24 novembre 2021.

