Soulmates est annulé à AMC, annulant le renouvellement de la saison 2

AMC a débranché Âmes soeurs. Auparavant, l’émission avait fait ses débuts sur le réseau en 2020. AMC avait été si confiant dans son succès qu’il avait été renouvelé pour la saison 2 mois avant la première de l’émission. Comme plus de deux années complètes se sont écoulées depuis ce renouvellement, certains fans se demandent peut-être quand la saison 2 arrivera, mais une mise à jour est arrivée sur le statut de la série, et ce n’est pas bon.





THR rapporte qu’AMC a officiellement annulé Âmes soeurs, annulant le renouvellement de la saison 2. La décision semble en partie liée aux coûts car elle intervient après qu’AMC Networks a licencié environ 20% de ses effectifs. Une autre série qui était en préparation pour une deuxième saison, 61e rue, a également été récemment annulé au réseau, et dans ce cas, toute la saison avait déjà été filmée. La nouvelle série Invitation à un feu de joiequi était également bien en production, a également été supprimée.

Pendant ce temps, le rapport THR note que d’autres facteurs ont également été pris en compte lors de l’annulation Âmes soeurs. Le programme du co-créateur de la série Brett Goldstein qui le tient occupé est cité comme une autre raison, alors qu’il augmente ses tâches en travaillant sur les émissions Apple TV Contraction et Ted Lasso. Ajoutez des notes décevantes et tous les ingrédients étaient là pour qu’AMC annule tranquillement la série à la fin de l’année dernière, bien que cette nouvelle n’ait pas été révélée jusqu’à présent.





AMC avait de grands espoirs pour les âmes sœurs

Créé par Goldstein et William Bridges, Âmes soeurs se déroule dans un monde où une entreprise futuriste a mis au point un test qui peut déterminer son match romantique parfait. Chaque épisode présente une histoire autonome avec des résultats différents pour les personnages à la recherche de leurs âmes sœurs. C’était un concept qui a impressionné AMC, comme l’a noté le réseau au moment du renouvellement de la saison 2, semblant convaincu que les téléspectateurs seraient tout aussi ravis.

« Nous avons été immédiatement attirés par la prémisse unique de Âmes soeurs car il explore l’amour et les relations à partir de plusieurs points de contact d’une manière qui alimente naturellement l’air du temps, suscitant des conversations sur la connexion humaine, les relations et le bonheur », a déclaré le co-président d’AMC Studios, Dan McDermott. «Ce sont des histoires et des thèmes qui résonnent et semblent presque opportuns étant donné le climat actuel dans lequel tant d’entre nous se sentent déconnectés ou font face à une dynamique relationnelle changeante. Nous sommes ravis de poursuivre notre relation avec Will et Brett qui ne manquent jamais de livrer le meilleur de la narration imaginative de haut calibre.

Une variété de stars sont apparues dans la première saison, notamment Sarah Snook, Kingsley Ben-Adir, David Costabile, Georgina Campbell, Shamier Anderson, Bill Skarsgard, Malin Akerman, Charlie Heaton et Betsy Brandt.

Vous pouvez diffuser Âmes soeurs sur AMC+.