Pourquoi 2 Broke Girls, la série avec Kat Dennings, a-t-elle été annulée ?

La série créée par Michael Patrick King et Whitney Cummings a été annulée après six saisons en 2017. Pourquoi CBS a-t-il pris cette décision inattendue ?

Il y a des comédies inoubliables et qui ont marqué un tournant dans le genre. Quelque chose comme ça est arrivé avec 2 filles fauchéesla sitcom américaine créée en 2011 Dans la chaîne SCS et qui est devenu une rage dans le monde entier avec Kat Dennings et Beth Behrs dans les premiers rôles. Cependant, la fiction a été soudainement annulé il y a des années. Ce qui s’est passé?

Créé par Michael Patrick King et Whitney Cummings, la série a présenté l’histoire de Max et Caroline, deux jeunes femmes qui s’installent à New York avec l’idée de « réussir ». Mais ce ne sera pas facile, car ils doivent d’abord payer le loyer. Bien qu’elles viennent d’horizons très différents, elles finissent toutes les deux comme serveuses dans le même restaurant coloré de Brooklyn.

Ainsi, tout au long de six saisons, Kat Dennings dans le rôle de Max Black, Beth Behrs dans le rôle de Caroline Channing, Garret Morris comme Earl, Jonathan Cerf-volant comme Oleg, Matthieu Moy comme Han « Bryce » Lee et Jennifer Coolidge comme Sophie, entre autres personnalités invitées. Cela n’a pas suffi à éviter l’annulation de 2 filles fauchées.

Malgré que 2 filles fauchées a été très bien accueilli par le public, la série a été annulé en 2017, surprenant les fans et les acteurs de fiction eux-mêmes. La vérité est que la décision a été prise après un diminution du nombre de téléspectateurs, ce qui a ajouté aux critiques pour certains personnages racistes et stéréotypés apparus à l’écran. De même, CBS a décidé de donner la priorité à d’autres comédies qu’elle diffusait à l’époque, comme La théorie du Big Bang.

2 filles fauchées Il fait partie du catalogue Prime Video en Amérique latine et en Espagne, afin que vous puissiez profiter de ses six saisons malgré son annulation inattendue. De plus, étant un produit de Warner Bros. Television, en Amérique latine, vous pouvez également le trouver dans le cadre de l’offre de HBO Max.

