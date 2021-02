Les chèvres mystiques de Thor repérées sur le plateau Love and Thunder?

Nouvelles images du Thor: l’amour et le tonnerre mettant en vedette Chris Hemsworth et une chèvre animatronique. Les images semblent indiquer que des chèvres mystiques Toothgnasher et Toothgrinder seront introduites dans la suite très attendue. Les chèvres sont présentées dans les livres Mighty Thor de Jason Aaron, il semblerait donc que l’univers cinématographique Marvel est sur le point de montrer le dieu du tonnerre faisant équipe avec des chèvres mystiques, qui peuvent ou non finir par tirer son char.

Chris Hemsworth Thor est de retour en forme de combat, comme en témoigne le dernier Thor: l’amour et le tonnerre définir des images. L’acteur a également été aperçu avec Star-Lord de Chris Pratt, bien qu’il ait déjà été confirmé que certains gardiens de la Galaxie membres avaient rejoint le casting. Quant à la chèvre animatronique, les images ne sont pas trop claires, mais il ne semble pas qu’elle soit terminée du point de vue de la production. Quant à savoir si Toothgnasher et Toothgrinder apparaîtront ou non, cela n’est pas clair, mais les chèvres mystiques semblent certainement être quelque chose que le réalisateur Taika Waititi voudrait inclure.

Dans les histoires de Mighty Thor de Jason Aaron, Toothgnasher et Toothgrinder sont les gardiens d’une version alternative du Mjolnir, que Thor ne peut pas soulever. On pense que ce Mjolnir alternatif pourrait être celui que Jane Foster de Natalie Portman pourra soulever, bien que cela n’ait pas encore été officiellement confirmé. Il a également été dit que Kid Loki pourrait faire une apparition. Voir des preuves de Toothgnasher et Toothgrinder ajoutera probablement plus de spéculations à ces théories de fans qui flottent depuis qu’il a été révélé que Taika Waititi plongeait dans le scénario de Mighty Thor pour Thor: l’amour et le tonnerre.

Interrogé sur Thor: l’amour et le tonnerre en 2000, Taika Waititi a révélé qu’il venait de terminer le script, tout en offrant une légère allumeuse de ce à quoi les fans de MCU peuvent s’attendre lorsque le film sortira en salles en 2022. «C’est un peu fou, et c’est aussi très romantique. Je suis dans les romances maintenant. Je veux juste faire une romance. Je veux faire quelque chose que je n’ai jamais fait ou que je n’ai jamais aimé. Je voudrais attaquer quelque chose comme ça », a déclaré le réalisateur de l’époque.

Chris Hemsworth et Taika Waititi ont pu prendre le personnage de Thor et lui insuffler une nouvelle vie. Au moment où ils développaient ce qui allait devenir Thor: Ragnarok, Hemsworth était assez fatigué de la façon dont il était représenté sur grand écran. La rencontre avec Waititi s’est avérée être une relation fructueuse, qui a favorisé un environnement et une créativité sur le plateau, ce qui a permis aux acteurs d’improviser le dialogue autour de l’histoire de Waititi. À partir de là, une nouvelle version de Thor est née, qui a ensuite contribué à façonner l’univers cinématographique Marvel dans son ensemble. Cela étant dit, les chèvres mystiques ne sont certainement pas hors de question lorsque Waititi est derrière la caméra. Vous pouvez consulter le Thor: l’amour et le tonnerre définir l’image avec la chèvre ci-dessus, grâce au Twitter de Dieu Empereur Boss Compte.

