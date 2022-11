Dave Chappelle apporte les favoris de l’émission de Chappelle à House of the Dragon dans SNL Sketch

Le dernier épisode de Saturday Night Live présenté un Spectacle de Chappelle et Maison du Dragon écraser. Le samedi soir, Dave Chappelle est revenu pour animer l’émission pour la troisième fois, donnant le coup d’envoi de la soirée avec un monologue d’ouverture de 15 minutes. Mais en tant que Maison du Dragon fan, Chappelle a également mis en place un autre sketch parodique en disant aux téléspectateurs comment il veut voir des changements avec la représentation de l’émission des personnages noirs à l’approche de la saison 2.





« Je suis le plus grand Jeu des trônes fan, j’adore leur nouveau spectacle, et je dois vous dire, j’adore qu’ils incluent des personnages noirs, mais pour être honnête, les personnages noirs me sortent un peu de là », a déclaré Chappelle, présentant un « aperçu » de la saison 2 avec de nouveaux personnages noirs ajoutés au casting qui Spectacle de Chappelle les fans reconnaîtront.

FILM VIDÉO DU JOUR

Vous pouvez regarder la parodie ci-dessous.

Le sketch présente des apparitions des personnages de Chappelle Silky Johnson, Tyrone Biggums et Rick James joués sur Spectacle de Chappelle. L’acteur original Donnell Rawlings apparaît également tandis que même Ice-T apparaît dans le sketch. Personnages de Maison du Dragon représentés incluent Chloe Fineman en tant que princesse Rhaenyra Targaryen, Michael Longfellow en tant que démon Targaryen, Kenan Thompson en tant que Lord Corlys Velaryon et James Austin Johnson en tant que roi Viserys Targaryen.





Dave Chappelle a abordé la critique de la diversité de House of the Dragon

CNB

Le croquis était une réponse aux plaintes qu’il y a eu sur la représentation des personnages noirs dans Maison du Dragon. Steve Toussaint, dont le personnage a été usurpé par Kenan Thompson dans le sketch, a déjà parlé de la situation. Il s’est demandé pourquoi les gens pouvaient s’accrocher à ces choses tout en discutant d’un univers fantastique fictif avec des dragons volants et cracheurs de feu.

« Cela semble être très difficile à avaler pour les gens », a déclaré Toussaint à Men’s Health. « Ils sont heureux avec un dragon volant. Ils sont heureux avec des cheveux blancs et des yeux violets, mais un riche noir ? C’est au-delà de la pâleur. »

La critique ne vient pas de la majorité des fans. Toussaint a souligné que la réponse a été majoritairement positive, malgré les plaintes que certains trolls ont pu avoir concernant le casting sur les réseaux sociaux.

« Ce qui a été merveilleux, c’est que pour chaque personne toxique qui s’est retrouvée d’une manière ou d’une autre dans ma chronologie, il y en a eu tellement d’autres qui m’ont tellement soutenu et ont dit: » Oh mon dieu, j’ai hâte, ça va sois génial !’ Même lorsque nous faisions certaines scènes, il y avait des artistes de soutien qui allaient et venaient, « C’est génial d’avoir cette représentation », a déclaré Toussaint.

Vous pouvez diffuser le nouvel épisode de Saturday Night Live avec Chappelle comme hôte sur Peacock. Dans le nouvel épisode, il a également été annoncé que Keke Palmer animera le prochain nouvel épisode, qui sera diffusé le 3 décembre 2022. SZA apparaîtra également en tant qu’invité musical.