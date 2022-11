Blood Relatives : le nouveau film de vampires arrive dans les cinémas Shudder et Select

Parents de sang est un nouveau film qui arrive sur le service de streaming Shudder après avoir balayé le circuit des festivals. Noé Segan de Couteaux sortis et Yeux étoilés la renommée a écrit, réalisé et joué dans le film. Il jouera Francis, un vampire Yoddosh de 115 ans qui en a toujours l’air 35. Il parcourt les routes secondaires de l’Amérique dans une muscle car battue depuis des décennies, restant seul et l’aimant ainsi. Alors, bien sûr, il ne va pas rester comme ça.





Un jour, une adolescente nommée Jane, interprétée par Victoria Moroles de Teen Wolf et Je n’ai jamais, se présente au motel où il séjourne. Ayant retrouvé Francis en utilisant Internet, elle prétend être sa fille. Une déclaration qui est étayée par le fait qu’elle avait des crocs. En plus, contrairement à Francis, elle peut aussi sortir le jour avec de la crème solaire.

FILM VIDÉO DU JOUR

Après avoir obtenu la confirmation que Jane est bien sa fille, Francis ne sait pas quoi faire. Il lui est conseillé de trouver quelque chose qu’ils pourraient faire ensemble. Alors que la bande-annonce passe immédiatement à Jane nourrissant et tuant vraisemblablement quelqu’un, le plan officiel est qu’ils partent tous les deux en voyage.

Parents de sang est annoncé comme provenant des fabricants de Fais moi peur et L’infini. Josh Ruben, qui a écrit, réalisé et joué dans le premier, peut être vu dans la bande-annonce, jouant apparemment un personnage de type Renfield. C’est un malade mental qu’on voit demander à Jane « un avant-goût », elle lui tendant le doigt pour qu’il le mette dans sa bouche. Reste à savoir si Ruben sera un joueur de soutien ou simplement un camée amusant.





Où regarder les parents de sang

Frémir

Selon PromoteHorror.com, avant ses débuts en streaming le 22 novembre 2022, Shudder et Alamo Drafthouse s’associent pour une tournée théâtrale américaine d’une semaine à partir de la semaine prochaine. Les endroits où vous pourrez regarder Blood Relatives sur grand écran comprendront le centre-ville de Los Angeles, San Francisco, Austin, Denver, New York et Washington, DC.

Voyez tous les détails par vous-même ici:

HORAIRE DE SÉANCE EN THÉÂTRE POUR LES PARENTS DU SANG DE SHUDDER

Mardi 15 novembre à 19 h 00 PT – Centre-ville de Los Angeles, Californie

Mercredi 16 novembre à 19 h 45 PT – Nouvelle mission, San Francisco, Californie

Jeudi 17 novembre à 19h00 CT – South Lamar, Austin, TX

Vendredi 18 novembre à 19h25 CT – South Lamar, Austin, TX

Samedi 19 novembre à 18h00 CT – Sloans Lake, Denver, CO

Dimanche 20 novembre à 19 h HE – Lower Manhattan, NY

Lundi 21 novembre à 19 h HE – Crystal City, Washington, DC

Tim League, fondateur d’Alamo Drafthouse et Fantastic Fest, a déclaré:

« J’ai vu le film au Fantastic Fest le mois dernier et je suis tombé amoureux. J’ai fini par emmener ma fille de 11 ans à la projection suivante deux jours plus tard, et elle était tout aussi éprise. C’était son premier film de vampire (en dehors de Hôtel Transylvanie) et son premier film Fantastic Fest. En l’honneur de cela, Noah et moi aurons des cadeaux spéciaux pour tous les papas avec leurs enfants à chaque étape de la tournée.

Après chaque projection, il y aura une séance de questions-réponses avec Segan. L’un des modérateurs sera Douglas Benson, comédien, podcasteur, acteur et producteur, qui travaillera sur Downtown Los Angeles, CA Q&A. Un autre sera Peaches Christ, cinéaste, acteur et artiste, qui animera le Q&A à New Mosson, San Francisco, CA.