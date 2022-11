Spider-Man : C’est pourquoi la morsure d’araignée n’a pas été montrée dans les films de Tom Holland

merveille

L’origine de Spider-Man n’a été incluse dans aucun des films MCU auxquels le personnage a participé et ce sont les raisons de cette décision.

©IMDBhomme araignée

homme araignée a fait ses débuts dans le Univers cinématographique Marvel dans le film Captain America : Guerre Civile où Peter Parker est recruté par Hombre de Hierro pour affronter l’équipe de héros menée par Steve Rogers qui s’opposent aux accords de Sokovie pour réglementer l’activité de cette classe de personnages. A cette occasion, l’origine de Spidey n’a pas été montrée !

Puis vinrent d’autres films avec Tom Holland refaire les temps de l’arachnide. Le premier d’entre eux Spider-Man : Retrouvaillesla deuxième loin de la maison et le troisième Pas de retour à la maison. La trilogie a rencontré un vif succès auprès des amateurs de la création de Stan Lee mais étonnamment, aucune de ces opportunités n’a permis de voir comment Peter Parker a acquis ses pouvoirs. Nous n’avons pas non plus vu Oncle Ben dans le MCU …

Le réalisateur en charge de la trilogie Spidey est jon watts et parler à ScreenRant a laissé ses sentiments à propos de cette décision créative que beaucoup disent être un compte en attente au sein du Univers cinématographique Marvel: « C’était tellement agréable de passer sous silence et de faire face à plus de répercussions … et de simplement l’explorer du point de vue de quelqu’un d’autre qui le découvre et qui a beaucoup de questions. »était la définition du cinéaste à cet égard.

L’origine de Spidey n’a pas été vue dans le MCU

En parlant du même sujet, nous avons le scénariste Christophe Markis qu’en dialogue avec Sean O’Connel fait remarquer : «Je veux dire, Dieu sait qu’il devrait y avoir quelque chose comme ça, probablement… Mais non. Je veux dire, je pense qu’il a été mordu par une araignée radioactive lors d’une sortie sur le terrain. Nous n’en avons jamais parlé non plus, mais je pense que c’est ce qui s’est passé. »faisant une allusion irréprochable à ce que tout le monde reconnaît comme l’origine des pouvoirs de homme araignée.

Dans la trilogie menée par Tobey Maguire le personnage est mordu par une araignée radioactive lors d’une sortie scolaire dans les laboratoires de l’Université de Columbia. D’autre part, quand Andrew Garfield a eu sa chance en tant que héros de merveille son personnage a reçu la morsure en question dans les installations de oscorp quand il enquêtait sur ce qui se passait là-bas.

La vérité est que la fameuse morsure d’araignée génétiquement modifiée fait partie de la culture générale et nous l’avons déjà vue deux fois sur grand écran, c’est pourquoi les créatifs en charge de la homme araignée personnifié par Tom Holland Ils ne l’ont encore montrée dans aucun film. Univers cinématographique Marvelmais cela ne veut pas dire que dans un futur projet cette séquence sera exploitée par flash-back pour susciter l’intérêt du public.

