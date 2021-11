Showgirls est sauvée par le canon de Bell, Elizabeth Berkley parle de la résurrection de Nomi

La deuxième saison de Saved by The Bell comprend un hommage au film Showgirls d’Elizabeth Berkley, et l’actrice a récemment révélé comment cela s’était produit.

Les Sauvé par le gong reboot a plongé ses orteils dans deux bassins différents, apportant un fort sentiment de nostalgie à ceux qui ont grandi avec la série humoristique originale des années 90 et créant en même temps un nouvel héritage qui ne repose pas trop sur ses racines pour les nouveaux arrivants à le spectacle. Cependant, un clin d’œil récent à la tentative de la star originale et de retour d’Elizabeth Berkley en 1995 de percer dans des rôles de films plus pour adultes dans le film de Paul Verhoeven. Showgirls, est quelque chose qui jouait fermement au public plus âgé qui se souvient de ce film, qui, tout en étant massacré par les critiques à sa sortie, est depuis devenu un énorme succès culte.

Showgirls était un regard chargé de sexe sur le monde cruel et brutal des strip-teaseuses et showgirls de Las Vegas qui n’a rapporté que 37 millions de dollars au box-office sur le dos d’un budget de 44 millions de dollars, certainement pas ce à quoi Verhoeven était habitué après son thriller érotique à succès Instinct primaire quelques années plus tôt seulement. Cependant, le film a rapporté plus de 100 millions de dollars en location de vidéos, le transformant d’un échec commercial en l’un des best-sellers de tous les temps de MGM. Flash-forward un peu plus de 25 ans et Berkley est revenu vers elle Sauvé par le gong racines, et dans sa deuxième saison, il y a un hommage prolongé à Showgirls, qui la voit même porter certaines des tenues emblématiques du film.

Dans une interview avec EW, l’actrice a expliqué comment la showrunner Tracey Wigfield lui a présenté l’idée, voulant s’assurer qu’elle était d’accord pour faire la référence blague, qui a été intelligemment incorporée en elle. Sauvé par le gong l’histoire du personnage qu’il ne se présente pas comme un simple gag pour le plaisir. Dans l’interview, Elizabeth Berkley a déclaré :

« La façon dont [Showgirls] existe aujourd’hui dans la culture pop est différente, bien sûr, que lorsqu’elle est sortie. Je voulais juste le reconnaître, j’en suis conscient et j’aime la façon dont cela a été adopté et c’est une belle chose…[Showrunner Tracey Wigfield] est venu vers moi et m’a dit : « Écoutez, nous avons lancé quelque chose cette saison. Nous avons ce concept. Nous voulons voir ce que vous en pensez. Si vous ne voulez évidemment pas le faire, nous allons simplement le tuer ici… »

« Tout d’abord, la tenue devait être parfaite… Nous commençons la saison où Jessie elle-même est au milieu d’une crise de la vie et d’un divorce. Sa vie est un peu en désordre. Elle essaie de trouver un sens d’elle-même Encore une fois… Mais le coup de génie de tous les temps était que Tracey et les scénaristes en sont venus à découvrir qu’une façon amusante pour Jessie de trouver sa force intérieure était un mantra : que ferait Nomi ? Et donc, c’est ce qui a donné naissance à ce moment. Où trouverait-elle cette férocité ? Disons que sa Sasha Fierce, d’une certaine manière. Nomi est la Sasha Fierce de Jessie. Quel autre génie pourrait proposer ça ?… »

« Il y a tellement de looks emblématiques pour Nomi que nous venons de dire : « Vous savez quoi ? Le coup de génie serait de faire la dernière scène d’auto-stop » parce que c’est là qu’elle était la plus libérée. Et c’est un look emblématique… Nous savions que le repère visuel devait être fort et pas seulement en donner une suggestion, mais [convey], « Oh ouais, on y va… » C’est comme, si on veut y aller, on y va… »

« Il y a cette générosité envers le film et la célébration du film parmi une nouvelle génération de créatifs, et c’est excitant. On n’en fait pas souvent l’expérience. Ce moment en boucle avec ça. Pour moi, la relation avec ça est joyeux. »

Sauvé par le gong a diffusé toute sa nouvelle saison le 24 novembre sur Peacock.





