Les 5 mûres historiques qui vous feront regretter un clavier physique

LES la mûre ils reviennent. Au début des années 2000, les téléphones emblématiques avec clavier QWERTY étendu ils ont été omniprésents entre les mains des hommes d’affaires et des dirigeants d’entreprise, précisément en raison des capacités d’écriture précises offertes par le clavier et les logiciels adaptés à la communication d’entreprise. À partir de 2007, leur popularité a commencé à s’effondrer lentement mais inexorable, et ces dernières années, les tentatives visant à maintenir la marque pertinente dans le monde des smartphones n’ont pas vraiment réussi. L’année prochaine, l’entreprise une startup américaine essaiera à nouveau: OnwardMobility, qui en 2021 ramènera les Blackberries sur le marché avec la bénédiction de la maison canadienne qui les a conçus et l’aide technique de FIH Mobile, une filiale de la société chinoise Foxconn, construira physiquement les appareils.

OnwardMobility est la deuxième société externe à tenter de ressusciter Blackberries dans un monde dominé par les écrans tactiles des iPhones et des smartphones Android; il le fera en se concentrant sur un module cellulaire 5G de dernière génération mais surtout sur retour clavier étendu intégrée dans le corps de l’appareil, toujours appréciée par une niche d’utilisateurs désormais largement orphelins. En attendant de voir les premières images du futur gadget, voici quelques-unes des meilleur et le plus emblématique Blackberry cela vous donnera envie de remettre vos pouces sur un clavier QWERTY.

Blackberry 7210

Le Blackberry 7210 n’est pas le premier modèle de la série mis sur le marché, mais l’un des premiers capable de faire des appels vocaux et surtout le premier avec un écran couleur. Les pixels pouvaient être vus à l’œil nu, mais à l’époque (c’était le lointain 2003) l’écran avait peu de rivaux et donnait personnalité et vitalité à une série déjà en voie de succès.

Blackberry Pearl 8100

Le modèle Pearl 8100 représentait un excellent compromis pour ceux qui recherchaient un clavier physique mais étaient intimidés par la taille des Blackberries lancées jusqu’à présent. Le smartphone sorti en 2006 offrait un clavier compact et un format mince, et pour la première fois introduit dans le corps un petit trackball pour naviguer plus précisément et plus efficacement dans les menus à l’écran.

Blackberry Curve 8300

La ligne Curve était destinée à transporter des mûres entre les mains du grand public, en plus de celles des clients réguliers. Le modèle Curve 8300 était le premier et le plus emblématique en ce sens: arrivé sur le marché en 2007, il en possédait un Caméra arrière 2 mégapixels, un écran 320 x 240 pixels adapté à la lecture de courtes vidéos et la possibilité de charger le mp3 en mémoire pour les écouter avec un casque connecté.

Blackberry Bold 9900

Le Bold 9900 sorti en 2009 représentait en un certain sens la somme de l’évolution du BlackBerry d’origine, fortement influencé par la concurrence des appareils iOS et Android qui commençaient à attirer même les plus fidèles de la marque. Trackpad optique, enregistrement vidéo haute définition, processeur 1,2 GHz, caméra améliorée et système d’exploitation amélioré par rapport aux années précédentes

Blackberry KeyOne

C’est probablement le modèle plus similaire au futur appareil par OnwardMobility. Fabriqué en 2017 par le chinois TCL lorsque les créateurs de la marque avaient désormais renoncé à poursuivre son développement, il combine les pierres angulaires de la série avec le système d’exploitation Android. Le clavier Qwerty est intact et en pleine forme ainsi que Blackberry Messenger et un certain nombre de ajouts logiciels intelligents qui ont rendu le système d’exploitation plus utile pour ceux qui travaillent au téléphone.