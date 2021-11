Dave Bautista est ravi de faire équipe avec Jason Momoa pour leur film Buddy Cop

gardiens de la Galaxie La star Dave Bautista est clairement aussi excitée que les cinéphiles de le voir partager l’écran avec son collègue star du cinéma d’action Jason Momoa, l’acteur se rendant sur les réseaux sociaux pour célébrer la nouvelle de leur idée de copain-flic vendue à MGM. Le studio devrait sortir victorieux de la récente guerre d’enchères, ce qui signifie qu’il gérera le projet, qui découle d’un tweet de Bautista lui-même.

« 2 mois 11 jours d’attente. Acceptable! Nous sommes venus, nous nous sommes embrassés, nous avons vaincu. Fier AF de cet accomplissement », a déclaré Bautista à côté d’une image de son argumentaire original sur les réseaux sociaux. «Nous avons matérialisé cela à partir de rien de plus que de l’amour, du respect et du désir de retravailler ensemble. #Grinders #DreamChasers #GameChangers. Je t’aime mon frère [Jason Momoa]. Nous avons manifesté la merde de tout ça ! Big Love sur Big Egos. Nous gagnons! »

45secondes.fr VIDÉO DU JOUR

Le film copain-flic Bautista-Momoa verra le formidable duo jouer les frères dans une sortie d’action semblable à l’emblématique Arme mortelle franchise, avec les stars de l’action résolvant une affaire à Hawaï. « Je vais juste jeter ça dans l’atmosphère et voir ce qui se passe », a déclaré Bautista dans le tweet original. « C’est parti… Moi et Momoa dans un film de copain de type Arme fatale réalisé par David Leitch. D’accord! Le voilà. Maintenant nous attendons. » Bautista est clairement très enthousiaste à l’idée de commencer et est à juste titre très fier d’avoir réalisé un véritable film à partir d’une simple suggestion sur les réseaux sociaux.

Le film copain-flic n’a pas encore de réalisateur (bien que Bautista ait depuis suggéré la suggestion de John Wick et Personne le réalisateur David Leitch), mais il a été révélé que Jonathan Tropper (guerrier, Le projet Adam) est à bord pour écrire le scénario, avec l’idée initiale venant d’une conversation entre Tropper, Bautista et Momoa.

Ce ne sera pas la première fois que Dave Bautista et Jason Momoa ajoutent leurs noms de liste A au même projet, le couple ayant récemment joué des frères en guerre séparés dans la série Apple TV +, {See}. Alors que Momoa a dirigé la première saison de l’aventure post-apocalyptique en tant que Baba Voss, un guerrier intrépide et le chef de la tribu Alkenny, il est rejoint dans la saison 2 par Bautista en tant qu’Edo Voss, le jeune frère vengeur de Baba Voss et le commandant général de l’armée trivantienne, le royaume rival de Payan.

Bautista et Momoa sont une fois de plus aux côtés d’une guerre épique dans l’adaptation par le réalisateur Denis Villeneuve du roman de science-fiction fondateur de Frank Herbert, Dune. Le film suit Paul Atreides, un jeune homme brillant et doué né dans un grand destin au-delà de sa compréhension, qui doit se rendre sur la planète la plus dangereuse de l’univers pour assurer l’avenir de sa famille et de son peuple. Alors que les forces malveillantes explosent en conflit sur l’approvisionnement exclusif de la planète en la ressource la plus précieuse qui existe, seuls ceux qui peuvent vaincre leur propre peur survivront.

Dave Bautista incarne Glossu Rabban, bien connu sous le nom de Beast, le neveu du baron Harkonnen, ce dernier représentant le superbement nommé Duncan Idaho, le maître d’épée de la maison Atreides et l’un des mentors de Paul. Alors que Bautista ne figure pas beaucoup dans le premier Dune, il devrait avoir un rôle beaucoup plus important à jouer dans la suite à venir, Dune : deuxième partie, dont la sortie a récemment été confirmée le 20 octobre 2023. Cela nous vient du compte Instagram officiel de Dave Bautista.





Le casting original de Ghostbusters révèle ce que c’était que d’attacher un pack de protons 30 ans plus tard Apparaissant dans The Tonight Show avec Jimmy Fallon, Bill Murray, Dan Aykroyd et Ernie Hudson ont discuté de ce que c’était que de retourner dans la franchise.

Lire la suite





A propos de l’auteur