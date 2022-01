Warner Bros. Pictures a confirmé ce qui arrivera à Mortal Kombat

in

Images de Warner Bros.

Le film basé sur le jeu vidéo est sorti en avril de l’année dernière. C’est la troisième adaptation à atteindre le grand écran, et vous pouvez la voir sur HBO Max.

©IMDBSub-Zero était le méchant du film.

Oui, peut-être qu’il n’a pas eu les meilleures critiques et qu’il était loin d’être le meilleur film de l’année, mais Combat mortel c’était amusant. Inspiré de la saga vidéoludique des années 90, il s’agissait de la troisième adaptation à arriver au cinéma, après les films de 1995 et 1997 dont les effets spéciaux n’ont pas vieilli de la meilleure des manières. Images de Warner Bros. était en charge de la distribution de cette nouvelle version, sortie en salles en avril dernier et que vous pouvez voir à travers hbo max.

Ce jour-là, l’étude a révélé ce qu’il adviendra du film d’arts martiaux. D’un budget de 55 millions de dollars, la production n’a rapporté que 83 millions de dollars dans le monde et était loin d’être un succès au box-office. Cependant, il convient de noter que le lancement a eu lieu alors que les cinémas venaient juste de rouvrir, ce qui pourrait donc également avoir influencé le faible taux de participation.

Ce qui n’a pas aidé non plus. Combat mortel étaient les critiques. Nous parlons d’un film qui a obtenu 54 % d’approbation de la part des critiques en Tomates pourries (Bien que 86% par les fans). La grande majorité des reproches passait par la décision de ne jamais montrer de tournoi d’arts martiaux alors que c’était le titre du film. D’autres, comme Kévin Maher ils l’ont défini comme « moitié essayant d’être Avengers, moitié exposition d’arts martiaux et stupide », tandis que Charlotte O’Sullivan Il a dit que c’était « une déception ».

À présent, date limite a confirmé que Images de Warner Bros. greenlit la suite de ce film et confirme son scénariste. Jérémy Slater, responsable de la prochaine série de Disney+, Chevalier de la lune, a été choisi pour écrire cette deuxième partie. La production précédente avait été réalisée par Simon McQuoid, mais il n’a pas encore été défini s’il reprendra les fils de cette histoire.

L’acteur que tout le monde veut dans Mortal Kombat

La fin du film qui a été vu en avril de l’année dernière a clairement indiqué que le prochain Combat mortel présentera l’un des grands absents du long-métrage : Johnny Cage. Pour beaucoup, il est clair que l’acteur idéal pour l’incarner est Ryan Reynolds. Le mois de la sortie du film, Reynolds fait écho aux rumeurs avec un post sur Twitter dans lequel il est caractérisé comme le personnage du jeu vidéo, bien que ce soit pour une publicité pour Mobile à la menthe. Pensez-vous que cela ajoutera vraiment à la saga?

