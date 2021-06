Villain Deku – Tout ce que vous devez savoir sur Evil Deku !

Vous êtes-vous déjà demandé ce qui se passerait si Deku n’était pas trop optimiste et n’avait pas des émotions réalistes et voyait le monde comme un enfant normal ? Eh bien, dans cet article, nous expliquerons ce qui arrive à notre personnage principal préféré lorsqu’il est blessé par l’intimidation de Bakugo, la négligence d’All Might et la vraie nature de la société. Aujourd’hui, nous allons vous expliquer tout ce qu’il y a à savoir sur Villain Deku ou Evil Deku.

Qui est le méchant Deku ?

Dès le début de MHA, nous avons tous remarqué quelque chose d’extrêmement évident. Et cette partie est que Deku est très naïf et optimiste. La façon dont il pardonne et parle à Bakugo, sa volonté inébranlable de protéger les autres même si cela signifie perdre la vie, et voir le bien chez les méchants qui ont assassiné ou causé le meurtre de nombreuses personnes sont des traits qui le font ressembler à un personne très innocente et optimiste.

Mais et s’il avait un design de personnage normal ? Imaginez-vous à sa place, faisant face à des critiques constantes pour ne pas avoir de caprice, à ce qu’on vous dise que vous ne pouvez jamais devenir un héros et qu’on vous demande de vous suicider pour être un gamin pathétique. Vous sentiriez-vous vraiment heureux et bien dans votre peau ? C’est exactement le cas dans cette histoire tragique mais compliquée d’Evil Deku.

Méchant deku 💚 quoi de plus effrayant qu’un enfant meurtrier ? 😌✨#villaindeku #BokuNoHeroAcademia pic.twitter.com/tQA0ij7PCn – Ryn, aficionado du zéro n°1 yn (@Ryn_cwn) 3 avril 2021

Villain Deku est une version alternative du Deku original qui est un personnage créé par des fans qui a été conçu pour fournir un type unique de service de fans. Villain Deku ou Evil Deku a été décrit dans plusieurs animations / mangas / romans Web en ligne créés par des fans. Assurez-vous de lire cet article jusqu’à la fin pour ne rien manquer.

Qu’est-ce que « AU Villain Deku » ?

AU Villain Deku est une série de romans Web en ligne créée par un fan qui a attiré l’attention de milliers de fans. La série tourne autour de Deku qui est abandonné par ses amis et sa famille dès le début, ce qui le transforme en un maniaque mentalement blessé à la recherche de pouvoir pour se venger des héros.

L’auteur de cette série est MercyLeague, et on peut dire sans se tromper qu’il s’agit d’un chef-d’œuvre réalisé par les fans pour les fans. La série entière comprend 55 chapitres et compte plus de 1,2 million de vues au moment de la rédaction de cet article. Ce roman a pris toutes les autres possibilités qui auraient pu et aurait dû se produire dans My Hero Academia et l’a transformé en une série de romans basée sur les services de fans. Pour lire la série de romans Web, cliquez ici.

Il existe plusieurs interprétations de Villain/Evil Deku sur Internet. Quelques animations de fans ont également été réalisées avec des scènes de meurtre et de mort de Gore représentées de manière audacieuse. Inutile de dire qu’il est extrêmement addictif de lire / regarder toutes ces interprétations de Villain Deku créées par des fans.

Pourquoi Deku a-t-il tourné le mal dans la série ?

En raison de l’existence de plusieurs versions de la série, nous allons simplifier les choses. Le début de ces versions est similaire avec Deku voulant devenir un héros. Il admire All Might et souhaite s’inscrire à UA. Mais c’est ici que les choses prennent une tournure énorme. Deku est toujours intimidé par ses camarades de classe, y compris Bakugo. Au lieu de se détendre, il a tendance à détester Bakugo et souhaite le pire pour lui.

Comme MHA, Bakugo est capturé par le méchant Sludge. Mais Deku le regarde avec dégoût et se dit qu’il le mérite. Néanmoins, Deku parvient à sauver Bakugo même après s’être vu refuser l’entrée par les autres personnes. Après avoir été sauvé par All Might, il le confronte et lui demande s’il peut devenir un héros sans caprice. À quoi All Might répond qu’il ne peut jamais devenir un héros sans bizarrerie même s’il a lui-même reçu One For All parce qu’il était sans bizarrerie.

La naissance du méchant Deku !

Deku est brisé par cela et est encore plus humilié par tout le monde autour de lui et par la société elle-même. Il se tourne vers le côté obscur lorsque Stain lui tend la main et lui propose de l’entraîner. C’est ainsi que Villain Deku est né. Mais il existe plusieurs versions de cette histoire avec des changements infimes effectués dans quelques coins.

