Les Justice Buddies de Cartoon Network sont plus amusants que les Avengers de Marvel pour ces raisons

Les Univers cinématographique Marvel s’est imposé au cours des dernières décennies comme la franchise la plus réussie du 21e siècle, alors que ses films sont devenus un phénomène unique qui a fait exploser le box-office dans le monde entier. Cependant, bien avant la Vengeurs prendre en charge le divertissement, sur l’écran de Cartoon Network les enfants ont apprécié une parodie d’entre eux intitulée Les amis de la justice.

Si vous avez moins de 20 ans, vous n’avez peut-être jamais entendu parler de ce programme. C’est un segment au sein Le laboratoire de Dexter, une autre des émissions d’enfance les plus appréciées, qui suit trois super-héros qui vivent ensemble dans un appartement et tentent de relever différents défis de la vie quotidienne, mais la curiosité qui souligne son humour est que Ce sont leurs propres versions de Captain America, Thor et Hulk.

+ Pourquoi sont-ils plus amusants que les Avengers ?

Ses personnages n’ont absolument rien à voir avec les héros sur lesquels ils sont basés. Grande Amérique (Captain America) c’est un patriote formé enfant par son oncle Sam, friand de publicité et de paparazzi, et allergique aux chats ; Val Hallen (Thor) c’est un dieu viking du rock dont la guitare mystique lui donne son pouvoir, car sans elle, il est un garçon mortel ; et Géant (Hulk) C’est un puissant mutant, mais derrière ses muscles se cache quelqu’un de naïf et d’enfantin.

Le spectacle nous emmène une sorte de sitcom dans le style Amis avec différents stéréotypes de super-héros, bien que la dernière chose qu’ils fassent dans leur vie quotidienne soit de se comporter comme tel et de montrer une image qui n’a rien à voir avec cet univers. Les parodies prennent généralement ces éléments des œuvres originales pour les transformer en un élément plus humoristique et c’est ce qui se passe finalement dans ce cas, bien qu’il ne semble pas y avoir de moquerie derrière cela.

La réception de ce segment de Le laboratoire de Dexter était si positif qu’ils sont devenus une partie d’un épisode de Les super-filles pour essayer d’amener les filles à faire partie de leur association avec plus de super-héros qui ont bien sûr continué la parodie de bande dessinée de merveille et certains de CC. Ce sera sans aucun doute l’un des programmes dont les jeunes se souviendront le plus d’aujourd’hui et il ne fait jamais de mal de revoir un chapitre pour s’en souvenir.

