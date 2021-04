Dave Bautista appelle James Gunn un maniaque du contrôle, déclare que Zack Snyder est beaucoup plus flexible

Dans sa carrière depuis sa sortie de la WWE, Dave Bautista a travaillé avec certains des cinéastes les plus notables d’Hollywood, dont James Gunn, Denis Villeneuve et Zack Snyder. Dans une interview avec JoBlo, on a demandé à Bautista comment il devait être réalisé par Snyder dans son nouveau film, Armée des morts. Tout en louant l’approche collaborative de Snyder en matière de réalisation de films, l’acteur a souligné gardiens de la Galaxie réalisateur James Gunn comme quelqu’un qui est le contraire, et quelque chose d’un maniaque du contrôle.

«James serait beaucoup plus, j’ai l’impression qu’il est beaucoup plus impliqué dans la performance. Je pense. Euh, j’ai beaucoup plus de flexibilité avec Zack [Snyder]. Hum, James est un maniaque du contrôle. Est-ce que vous l’avez tous rencontré? Il est vraiment un maniaque du contrôle. «

Au cours des années, James Gunn a reçu des éloges critiques et commerciaux pour sa voix distinctive dans le genre à succès, et il n’est pas surprenant d’entendre qu’il a une vision spécifique à laquelle les acteurs sont tenus de s’en tenir, même s’ils ne sont pas personnellement d’accord avec elle. Bautista a ensuite rappelé un moment sur le plateau avec Gunn lorsque le cinéaste lui a demandé d’oublier le jeu d’acteur et de faire exactement ce qu’on lui avait dit.

« [With] des gars comme James Gunn, comme je donnais cette performance une fois et il était vraiment bouleversé, pas à cause de la façon dont je jouais. Il était bouleversé parce que mes yeux le regardaient. Alors il m’a dit de choisir un endroit. Je jure devant Dieu, choisis un endroit, me concentre dessus et ne bouge pas les yeux … Avec tout ça [director] les gars, ils sont vraiment excellents pour une chose – enfin, pas pour une chose, parce que vraiment, je pense que les passionnés comme certaines choses, nous tirons juste d’eux et apprenons. eux. »

De toute évidence, Bautista ne craint pas de travailler avec un maniaque du contrôle, tant que cela produit des résultats. De son côté, plus tôt cette année, lorsque Chance the Rapper s’est demandé sur Twitter comment Bautista pouvait si bien agir, Gunn avait répondu avec une réponse détaillée dans laquelle il était lyrique sur les côtelettes dramatiques de l’ancien lutteur.

« Bc @DaveBautista prend le métier au sérieux. Il est ancré dans une vraie émotion et pas voyante. La différence entre Dave et de nombreux acteurs de lutteurs est que lorsque vous regardez dans ses yeux sur le plateau, il est à l’endroit où il est censé être, sans penser à ce qu’il est. va faire ensuite. Une des choses que je traite beaucoup avec des acteurs qui ont fait partie d’autres arts de la scène (par exemple, la lutte ou la comédie) est de les amener à STOP JUGGLING et JUST BE. Ce n’est pas votre travail de nous divertir – c’est simplement votre travail d’être présent à l’instant devant vous et de le traiter honnêtement. Je n’ai jamais vraiment eu à enseigner cela à @DaveBautista. Sa cruauté l’a distingué dès le premier moment où je l’ai rencontré. C’était simplement une question de créer un espace où il pourrait venir se partager avec nous tous. «

Réalisé et co-écrit par Zack Snyder, Armée des morts étoiles Dave Bautista, Garret Dillahunt, Ella Purnell, Omari Hardwick, Raul Castillo, Tig Notaro, Theo Rossi et Ana de la Reguera. Le film sortira sur Netflix le 21 mai. Cette nouvelle vient de JoBlo.

