Retourne à 60 FPS en 4K dynamique avec éclairage par lancer de rayons sur PS5

Returnal est un étonnant en mouvement, et une nouvelle pièce promotionnelle PlayStation.com attache certaines spécifications à la splendeur visuelle. Comme nous l’avons confirmé dans nos mains, la version fonctionne à 60 images par seconde en 4K dynamique – mais elle utilise également la technologie de lancer de rayons de la PlayStation 5 pour augmenter l’éclairage à tous les niveaux.

«En tirant parti du matériel de raytracing de PS5, nous sommes en mesure de fournir un éclairage de haute qualité en temps réel», explique le directeur de la technologie Ethan Watson. «Notre système d’éclairage global s’adapte de manière unique au placement aléatoire du monde, tandis que les projectiles éclairés au néon créent cette ambiance d’arcade et de rêve fébrile pour laquelle notre équipe est connue.»

Si vous avez déjà lu notre Aperçu de retour mais vous avez désespérément besoin de plus d’informations sur le jeu, cette page PlayStation.com vaut la peine d’être lue. Il plonge dans de nombreux détails plus fins du titre, tels que son intégration en ligne, sa boucle de jeu et son monde de science-fiction déchirant.