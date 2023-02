La nouvelle comédie romantique « At Midnight » montre la « beauté du Mexique », déclare la star Diego Boneta

Jusqu’à présent, les comédies romantiques de 2023 offrent au public variété et diversité.

Il y a le « Shotgun Wedding » rempli d’action de Jennifer Lopez, où lors d’un mariage à destination, les invités sont pris en otage, ainsi que « Your Place or Mine », mettant en vedette la mère célibataire établie et prospère Debbie (Reese Witherspoon) obtenant une seconde chance à l’amour. Maintenant, il y a « At Midnight », une histoire d’amour bilingue rafraîchissante entre un garçon et une actrice principale d’Hollywood qui se déroule au Mexique.

Comme le dit la star du film Diego Boneta à 45secondes.fr.com, le film suit son personnage Alejandro, un directeur d’hôtel junior « axé sur sa carrière et bourreau de travail » dans un complexe près de Cancun, qui rencontre la star de cinéma Sophie – « Top Gun: Maverick’s » Monica Barbaro – pendant qu’elle séjourne à l’hôtel pour filmer son dernier film de super-héros « Super Society 3 ».

Avant de se rendre au Mexique, Sophie découvre que son petit ami et co-vedette Adam (Anders Holm) la trompe. Cependant, les deux doivent garder les apparences et faire semblant d’être toujours ensemble pendant qu’ils tournent et font la promotion du film.

« Son rêve est d’ouvrir un jour un hôtel-boutique à San Miguel de Allende (Mexique) », déclare Boneta. « (Sophie) séjourne dans cet hôtel, qui est le même hôtel où travaille Alejandro. Ils se rencontrent et une romance s’ensuit, mais ils ne peuvent se rencontrer qu’à minuit parce que c’est la seule fois où elle peut voir Alejandro parce qu’elle doit encore faire semblant d’être avec sa co-star, Adam Clark.

« Et c’est la seule fois où Alejandro peut la voir parce qu’on ne peut pas le voir sortir avec un client de l’hôtel, sinon il se fera virer », ajoute-t-il.

Boneta, qui est également producteur du projet, était à bord pour donner vie à cette histoire et filmer dans son pays natal. Centrer l’histoire au Mexique, dit-il, a créé un nouveau « personnage » et, espérons-le, inspire les gens à visiter le pays.

Diego Boneta joue le rôle du directeur d’hôtel junior Alejandro dans « At Midnight ». Camila Jurado/Paramount + / Paramount +

« Dans les comédies romantiques, j’ai l’impression que l’endroit où se déroule l’histoire joue presque comme un personnage dans le film », dit-il. « Vous voyez ça dans ‘Midnight in Paris’ et vous voulez aller à Paris, vous voyez ‘Notting Hill’ et vous voulez aller à Londres. »

« Je viens de Mexico et j’y ai vu une énorme opportunité de montrer la beauté du Mexique », ajoute-t-il.

Les téléspectateurs auront la chance de voir cette beauté, ainsi que de découvrir un éventail de personnages loufoques et hilarants interprétés par Casey Thomas Brown, Catherine Cohen, Fernando Carsa, Maya Zapata et Whitney Cummings.

Boneta, quant à elle, sait une chose ou deux sur la gestion d’une relation aux yeux du public. L’acteur du « Père de la mariée » est sous les projecteurs depuis qu’il est enfant, agissant dans des telenovelas avant de faire son passage aux États-Unis.

Lui et l’acteur mexicain Renata Notni sont devenus officiels d’Instagram en septembre 2021, mais en plus de télécharger des photos ici et là sur la plate-forme de médias sociaux, les deux ont surtout gardé le silence sur leur relation.

Alors qu’Alejandro et Sophie ont leur part de problèmes, Boneta dit que ce qui l’aide dans les relations, c’est « d’essayer de garder un équilibre ».

« Je suis très passionné par ce que je fais, définitivement un bourreau de travail », dit-il. « Mais je pense qu’il est important d’avoir une vie équilibrée et, à certains égards, de garder votre vie privée privée et de vraiment la protéger. »

« At Midnight » est maintenant diffusé sur Paramount +.