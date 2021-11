Dune Lands sur 4K, Blu-ray et DVD en janvier

Embarquez pour un voyage de héros mythique et chargé d’émotion lorsque Warner Bros. Pictures et Legendary Pictures’ Dune arrive pour Premium Digital Ownership à la maison le 3 décembre. Le film acclamé par la critique, qui a récolté plus de 350 millions de dollars au box-office mondial, a été réalisé par Denis Villeneuve, deux fois nominé aux Oscars (Arrivée, Coureur de lames 2049) à partir d’un scénario qu’il a co-écrit avec Jon Spaihts et Eric Roth, basé sur le roman à succès du même nom écrit par Frank Herbert.

Dune met en vedette Timothée Chalamet, nominé aux Oscars (Appelez-moi par votre nom, Petite femme), Rebecca Ferguson (Docteur Sommeil, Mission : Impossible – Fallout), Oscar Isaac (le Guerres des étoiles franchise), nominé aux Oscars Josh Brolin (Du lait, Avengers : guerre à l’infini), Stellan Skarsgård (téléviseurs Tchernobyl, Avengers: l’ère d’Ultron), Dave Bautista (le gardiens de la Galaxie cinéma, Avengers : Fin de partie), Stephen McKinley Henderson (Clôtures, Dame Oiseau), Zendaya (Spider-Man : Retrouvailles, téléviseurs Euphorie), Chang Chen (M. Long, Tigre accroupi Hidden Dragon), David Dastmalchian (Coureur de lames 2049, Le Chevalier Noir), Sharon Duncan-Brewster (Rogue One : Une histoire de Star Wars, téléviseurs Éducation sexuelle), avec Charlotte Rampling, nominée aux Oscars (45 ans, Assassin’s Creed), avec Jason Momoa (Aquaman, Game of Thrones) et le lauréat d’un Oscar Javier Bardem (Il n’y a pas de pays pour les vieillards, Chute du ciel). Le film sera également disponible en 4K, Blu-ray et DVD à partir du 11 janvier.

45secondes.fr VIDÉO DU JOUR

Le film a été produit par Mary Parent, Denis Villeneuve, Cale Boyter et Joe Caracciolo, Jr., avec Tanya Lapointe, Joshua Grode, Herbert W. Gains, Jon Spaihts, Thomas Tull, Brian Herbert, Byron Merritt et Kim Herbert à la production exécutive.

Le 3 décembre, Dune sera disponible pour une propriété numérique premium à domicile pour 29,99 € et pour une location de 48 heures via PVOD pour 24,99 € SRP sur les plateformes numériques participantes où vous achetez des films.

Le 11 janvier Dune sera disponible en 4K, Blu-ray et DVD. Dune continuera également d’être disponible en haute définition et en définition standard auprès des détaillants numériques participants.

Dune sera également disponible sur Movies Anywhere. À l’aide de l’application et du site Web gratuits Movies Anywhere, les consommateurs peuvent accéder à tous leurs films éligibles en connectant leur compte Movies Anywhere à leurs comptes de détaillants numériques participants.

SYNOPSIS

Dune raconte l’histoire de Paul Atreides (Timothée Chalamet), un jeune homme brillant et doué né dans un grand destin au-delà de son entendement, qui doit se rendre sur la planète la plus dangereuse de l’univers pour assurer l’avenir de sa famille et de son peuple. Alors que les forces malveillantes explosent en conflit sur l’approvisionnement exclusif de la planète en la ressource la plus précieuse qui existe – une marchandise capable de libérer le plus grand potentiel de l’humanité – seuls ceux qui peuvent vaincre leur peur survivront.

ÉLÉMENTS 4K, BLU-RAY ET DVD

Le pack combo Dune 4K UHD et Blu-ray contiennent les fonctionnalités spéciales suivantes :

Les Maisons Royales

Filmbooks : Maison Atréides

Filmbooks : Maison Harkonnen

Filmbooks : Les Fremen

Filmbooks : Le mélange d’épices

Inside Dune : la salle d’entraînement

Inside Dune : le récolteur d’épices

Inside Dune : La bataille de Sardaukar

Construire l’ancien avenir

Mon désert, ma dune

Construire les ornithoptères

Concevoir le ver des sables

Attention le baron

Armoire d’un autre monde

Un nouveau paysage sonore

Dune DVD contient les fonctionnalités spéciales suivantes :

Langues du DVD : anglais, anglais-ADS, espagnol latin, français canadien

Langues BD : anglais, anglais-ADS, anglais ATMOS, espagnol latin, français canadien, japonais, hongrois, hindi, République tchèque, portugais-brésilien, polonais

Langues 4K : anglais, anglais-ADS, anglais ATMOS, espagnol latin, français canadien, allemand, allemand ATMOS, allemand-ADS, italien, italien ATMOS, hindi

Sous-titres DVD : anglais SDH, latin espagnol, français canadien, français parisien

Sous-titres BD : anglais SDH, espagnol latin, français canadien, portugais-brésilien, bulgare, République tchèque, hongrois, japonais, polonais, roumain, hindi

Sous-titres 4K : anglais SDH, espagnol latin, français canadien, français parisien, allemand, allemand SDH, norvégien, suédois, finnois, danois, grec, coréen, hindi

Durée : 155 minutes

Classement : classé PG-13 pour les séquences de forte violence, des images dérangeantes et du matériel suggestif.

DVD : DLBY/DGTL

Blu-ray : Atmos True HD, DLBY/DGTL

4K : ATMOS True HD, DLBY DGTL

Dune fait ses débuts numériquement tôt le 3 décembre, 4K, Blu-ray et DVD arrivent le 11 janvier 2022.





Trolls 3 arrive exclusivement dans les salles de cinéma pour Thanksgiving 2023 Trolls World Tour a été le premier film retardé en cas de pandémie à passer au streaming, mais Trolls 3 sera certainement une sortie en salles en 2023

Lire la suite





A propos de l’auteur