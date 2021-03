La nouvelle bande-annonce de The Bad Batch arrive avant les débuts de Star Wars Day sur Disney +

La prochaine série animée de Lucasfilm Star Wars: Le mauvais lot a obtenu une toute nouvelle bande-annonce et un art clé avant sa première au début du mois de mai. Prêt à commencer à diffuser exclusivement sur Disney + le 4 mai, le nouveau Guerres des étoiles L’émission débute avec une première spéciale de 70 minutes, suivie de nouveaux épisodes tous les vendredis à partir du 7 mai. Vous pouvez consulter la bande-annonce officielle ci-dessous.

Selon la logline officielle, Star Wars: Le mauvais lot suit les « clones d’élite et expérimentaux de Bad Batch (introduits pour la première fois dans » The Clone Wars « ) alors qu’ils trouvent leur chemin dans une galaxie en mutation rapide au lendemain de la guerre des clones. Membres de Bad Batch – une équipe unique de clones qui diffèrent génétiquement de leurs frères de l’armée clone – chacun possède une compétence exceptionnelle et singulière qui en fait des soldats extraordinairement efficaces et un équipage formidable. «

Le dernier Guerres des étoiles la série animée est produite par Dave Filoni (Le mandalorien, Star Wars: La guerre des clones), Athéna Portillo (Star Wars: La guerre des clones, Rebelles de Star Wars), Brad Rau (Rebelles de Star Wars, Résistance Star Wars) et Jennifer Corbett (Résistance Star Wars, NCIS) avec Carrie Beck (Le mandalorien, Rebelles de Star Wars) en tant que co-producteur exécutif et Josh Rimes en tant que producteur (Résistance Star Wars). Rau est également directeur superviseur avec Corbett en tant que rédacteur en chef.

L’acteur vocal Dee Bradley Baker a parlé de ce à quoi les fans peuvent s’attendre dans une récente interview avec Disney D23 Magazine, félicitant particulièrement Rau et Corbett pour leur travail dans la série.

«C’est une émission magnifiquement écrite. [Rau and Corbett are] vraiment intelligents et ils aiment vraiment Guerres des étoiles. Ce sont toutes les choses qu’un fan pourrait souhaiter pour la meilleure expérience de Star Wars », a déclaré Baker.« Il faut ce que nous avons trouvé dans La guerre des clones à un autre niveau de profondeur et de génialité. C’est vrai Guerres des étoiles dans le meilleur sens du terme … c’est une série ou une histoire incroyablement dramatique et satisfaisante pour n’importe qui, que vous connaissiez ou non Star Wars – mais surtout si vous aimez Guerres des étoiles. «

Baker a également taquiné: « Un fan qui a prêté attention à l’endroit où les choses se sont terminées [in The Clone Wars] pourrait être en mesure de deviner par où nous allons commencer [in The Bad Batch]. «

Ce n’est qu’une des nombreuses émissions Star Wars en développement chez Disney + suite à l’incroyable succès de Le mandalorien. Également confirmé pour le streamer est Star Wars: Visions, une série d’anthologies animées de dix nouvelles de différents créateurs se déroulant dans le Guerres des étoiles univers. Côté live-action, la saison 3 de Le mandalorien est actuellement en préparation, et sa série dérivée Le livre de Boba Fett devrait être diffusé en première sur Disney + en décembre. Un Obi Wan Kenobi La série avec Ewan McGregor reprenant le rôle est également en cours, et son casting complet a été récemment dévoilé.

Star Wars: Le mauvais lot sera présenté en première sur Disney + le mardi 4 mai, et de nouveaux épisodes feront leurs débuts chaque semaine sur le streamer tous les vendredis à partir du 7 mai. La nouvelle bande-annonce de la série nous parvient grâce à Star Wars sur YouTube.

