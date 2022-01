L’impressionnante série de jeux vidéo qui sera diffusée sur Netflix, Paramount + et HBO Max d’ici 2022

La adaptation jeu vidéo le contenu télévisuel est une pratique en augmentation ces dernières années. Grâce à des émissions comme Le sorceleur Oui Ésotérique, il a été possible d’apprécier le potentiel de la portée narrative que l’on peut tirer de l’univers des jeux vidéo.

Ajoutant que le marché du jeu augmente de jour en jour, 2022 suivra cette prémisse avec des premières de séries basées sur des franchises populaires sur les différentes plateformes de streaming.

Séries sur les jeux vidéo qui sortiront en 2022 : Netflix, HBO Max, Paramount+

CyberPunk : Edgerunners

Netflix a annoncé en 2020 qu’une série animée se déroulant dans l’univers de cyberpunk, et bien que le jeu ait eu ses problèmes de sortie et ait été l’une des déceptions les plus commentées par les fans, cette histoire promet d’avoir un haut niveau de qualité faisant allusion au jeu de rôle d’il y a quelques décennies, racontant l’histoire d’un enfant errant qui forme une alliance avec un mercenaire Cyberpunk.

The Witcher: Origine du sang

Bien que la série de Le sorceleur Protagonisée par Henry Cavill, Netflix s’attache à raconter une autre histoire au sein de ce même univers, puisque cette série se déroulera douze siècles avant les événements de la série originale, évidemment sans compter sur Geralt de Riv, personnage joué par Cavill.

Le spectacle Cuphead !

Le jeu primé du studio MDRH méritait une adaptation en série animée, car le jeu lui-même avait déjà l’esthétique de ces films d’animation des années 1930. Cette production reprend l’animation artisanale du jeu pour nous raconter les aventures entre cuphead et son frère homme de main dans la L’île de l’Encrier. Sa date de sortie est prévue pour le 18 février.

Premier sonique

Les aventures du rapide hérisson bleu se poursuivront dans cette nouvelle série lancée pour commémorer l’anniversaire des personnages de tondre. Annoncé il y a quelque temps Premier sonique Il sera animé et comptera 24 épisodes, même si ce n’est pas la première fois que Sonic atteint le petit écran.

Pilleur de tombe

Avec une livraison cinématographique en préparation aux mains de Warner Bros, une série animée de Pilleur de tombe atteint Netflix quelque temps cette année. Bien qu’il y ait très peu de détails à ce sujet, on sait seulement qu’il sera situé dans la suite des trois derniers jeux sortis dans la franchise, en plus de est créé par Crystal Dynamics, Square Enix, Dj2 Entertainment et Tractor Pants, avec l’équipe créative impliquée dans la série animée de Castlevania.

Capitaine Laserhawk: A Blood Dragon Remix

Passant inaperçue pour beaucoup, cette série d’animation pour adultes comptera 6 chapitres et est la première production de ce style de Ubisoft. Il reposera sur l’expansion de loin pleurer 3, étant une production qui promet beaucoup, mais il y a très peu de détails à ce sujet.

Resident Evil

Le jeu de zombies traditionnel aura une adaptation action en direct ce qui devrait sortir très bientôt, car à la mi-décembre, la série était en post-production. La série aura une première saison de 8 épisodes de 1h, mais il n’y a pas encore de date précise pour sa sortie.

Halo

Que de nombreux adeptes de la traversée du Master chef espéré se réalisera enfin. Télévision Amblin, 343 secteurs d’activité, Showtime Networks, One Big Picture et Chapter Eleven apporteront au service de streaming Paramount+ une série de cette guerre entre le Commandement spatial des Nations Unies et le Pacte. Cette série a été annoncée lors la célébration des 20 ans de Xbox, et devrait sortir en 2022.

Le dernier d’entre nous

La série qui a suscité le plus d’attentes est l’adaptation télévisée de le chef d’oeuvre de le chien méchant pour HBOMax. Avec un casting A-list comme Pierre Pascal dans le rôle de Joël et Bella Ramsey En jouant Ellie, cette année, nous pourrons confirmer si l’adaptation parvient à transmettre cette qualité et ce soin dans les détails comme le fait son jeu.