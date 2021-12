Dune 2 jouera un rôle beaucoup plus important pour Javier Bardem

La première partie du réalisateur Denis Villeneuve adaptation de Dune présente plusieurs acteurs de premier plan dans des rôles étonnamment mineurs, mais heureusement, Dune : deuxième partie verra quelques pas au premier plan, y compris le très talentueux lauréat d’un Oscar Javier Bardem. En parlant avec Vanity Fair, Bardem révèle qu’il connaissait son rôle dans Dune reviendrait à très peu de temps d’écran, mais pensait que n’importe quel rôle valait la peine de travailler avec Denis Villeneuve.

« Denis Villeneuve m’a appelé et m’a dit : ‘Je veux m’asseoir avec toi’, et quand Denis Villeneuve veut s’asseoir avec toi, tu vas là-bas, tu t’assois et tu écoutes. Et il a dit: ‘J’ai un petit rôle, s’il y a une chose telle que la deuxième partie du livre, le rôle sera plus grand [in Dune 2]. Et j’aimerais que tu le fasses si tu veux. Et j’ai dit: ‘Bien sûr que je veux. Je me fiche qu’il y ait un deuxième film ou pas. Je me fiche de la taille ou de la taille du rôle [is]. J’aime ce que vous faites en tant que réalisateur. Et puis il arrive, comme d’habitude, vraiment, que ces grands réalisateurs soient aussi des gens formidables. »

Heureusement, Villeneuve a informé Bardem à l’époque que, si Dune 2 obtenir le feu vert, il aurait un rôle beaucoup plus important à jouer. Bardem joue dans Dune en tant que Stilgar, le chef de la tribu Fremen à Sietch Tabr, et avec Dune : deuxième partie prêt à explorer davantage les subtilités des Fremen et de la planète Arrakis, il est logique que Bardem soit sous les projecteurs pour la suite à venir.

Sorti plus tôt cette année, Dune présente un casting de stars aux côtés de Javier Bardem, dont Timothée Chalamet, Rebecca Ferguson, Oscar Isaac, Josh Brolin, Stellan Skarsgård, Dave Bautista, Stephen McKinley Henderson, Zendaya, David Dastmalchian, Chang Chen, Sharon Duncan-Brewster, Charlotte Rampling et Jason Momoa. Adapté du roman phare de Frank Herbert, Dune projette le public dans un avenir lointain, alors que le duc Leto Atreides accepte la gestion de la dangereuse planète désertique Arrakis, la seule source de la substance la plus précieuse de l’univers, « le mélange », AKA « l’épice ». Bien que Leto sache que l’opportunité est un piège complexe tendu par ses ennemis, il emmène sa concubine Lady Jessica, son jeune fils et héritier Paul, et ses conseillers les plus fiables à Arrakis, où une trahison amère conduit Paul et Jessica aux Fremen, natifs d’Arrakis qui vivre dans le désert profond.





Suite à une certaine inquiétude que Dune : deuxième partie ne verrait jamais le jour, la suite a maintenant été confirmée, la production envisageant de commencer le tournage à partir de juillet 2022. En plus de donner plus de temps d’écran au leader Fremen de Javier Bardem, le plan pour Dune 2 est d’élever un autre des personnages mineurs du premier film, Chani de Zendaya, à l’un des principaux protagonistes. « J’ai hâte de tourner la deuxième partie de Dune pour avoir [Timothée Chalamet and Zendaya] de nouveau ensemble « , a révélé Villeneuve. » Sachant que dans le prochain chapitre, Zendaya sera le protagoniste de l’histoire. »

Malheureusement, le public devra être patient, avec Dune : deuxième partie sortie prévue en octobre 2023.





