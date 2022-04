YouTube a besoin d’argent : préparez-vous pour des courts métrages remplis de publicités

in

YouTube est à la recherche d’une nouvelle source de revenus, il prépare donc déjà l’arrivée des pubs en Short. C’est tout ce que nous savons.

Shorts est le pari de YouTube pour contrer le succès de TikTok. Comme la célèbre application, Ce sont de courtes vidéos. que nous pouvons voir dans l’application YouTube elle-même. Cependant, malgré les millions de visites déjà accumulées par ce nouveau service, YouTube prépare l’intégration des publicités pour augmenter le nombre de revenus économiques.

Comme signalé 9to5Googlelors de la réunion d’Alphabet qui s’est tenue récemment pour discuter des résultats du premier trimestre 2022, il a été confirmé que YouTube commencera bientôt à tester l’intégration publicitaire. Pour le moment, il semble que Shorts soit suscite beaucoup d’intérêt de la part des annonceurs.

Les courts métrages YouTube se préparent à recevoir de la publicité

Votre nom ne vous dit peut-être rien, mais les courts métrages sont les courtes vidéos que vous pouvez voir sur YouTube pendant un certain temps. En fait, si vous ouvrez l’application vidéo sur votre mobile, vous verrez qu’en bas il y a un onglet « Shorts » qui vous donne un accès direct à ce contenu. Comme nous pouvons le voir, l’entreprise donne assez de pertinence pour cette nouvelle section.

Pour le moment, il semble que Shorts ne se porte pas mal, puisqu’il accumule des milliards de visites. Cela semble insuffisant, puisque YouTube prépare déjà l’arrivée de la publicité. Comme l’a expliqué Phillip Schindler, l’un des directeurs de YouTube, lors de la dernière réunion d’Alphabet, l’entreprise estime encouragés par les premiers retours et résultats reçus des annonceurs.

Pour le moment, la date exacte à laquelle les publicités arriveront dans YouTube Shorts est inconnue.

Selon la source d’information, YouTube n’a pas répondu aux attentes de revenus, il recherche donc de nouvelles sources de revenus dans ces publicités. short, quoi génère plus de 30 milliards de visites par jour, est une plateforme très intéressante pour augmenter ses profits. Pour le moment, seule l’arrivée de ces annonces dans le futur a été annoncée, même si la date exacte de celui-ci n’est pas connue.

En plus des téléphones portables, Shorts a déjà commencé votre atterrissage dans la version web, avec prochaine arrivée aux comprimés. De plus, il est le protagoniste de certaines des nouvelles fonctionnalités qui arrivent sur YouTube cette année. Par exemple, il y aura de nouvelles façons de monétiser les Shorts et vous pouvez répondre aux commentaires à travers ces courtes vidéos.

