Netflix : les séries les plus jouées d’avril à ne pas manquer ce week-end

Avril est terminé et Netflix a dévoilé ses nouvelles statistiques. Quelle est la série qui a attiré tous les regards ? Ça vaut la peine d’être vu? On vous dit !

Bien que les dernières nouvelles de Netflix n’ont pas été entièrement favorables, puisqu’ils ont eux-mêmes déclaré que perdu plus de 200 000 utilisateurs, ils ont toujours ces abonnés qui maintiennent leur fidélité. C’est que, au-delà de la chute libre qu’ils ont eu ces derniers mois, la vérité est que pour l’instant L’entreprise de Ted Sarandos C’est toujours celui qui compte le plus de téléspectateurs dans ses rangs et il semble que cela ne va pas changer.

Oui ok Netflix suppose qu’au cours du prochain trimestre, ils perdront encore plus d’utilisateursLa vérité est qu’il a encore une longue vie devant lui. En effet, au cours du dernier mois, ils ont effectué des lancements qui ont de nouveau attiré des milliers de personnes. En fait, la grande preuve en est l’incroyable sensation que ces productions sont devenues, bien qu’il y en ait une qui ait été la plus regardée. La rencontrer.

Les séries Netflix les plus regardées en avril :

Parfois dans le vaste catalogue Netflixpouvoir choisir une seule série est très difficile, mais apparemment ce mois-ci les utilisateurs ont eu le même plan : profiter Anatomie d’un scandale. Oui! C’est cette fiction qui a attiré tous les regards au mois d’avril et, apparemment, elle entend continuer à grandir. Lancée le 15 de ce mois, la bande a une saison de six épisodes et est idéale pour continuer à en profiter.

De quoi s’agit-il? Le synopsis officiel de Anatomie d’un scandale Il dit: « À la fois thriller psychologique et drame judiciaire captivant, la série se déroule à travers les scandales personnels et politiques de l’élite britannique, un monde où la vérité se cache entre justice et privilège. James et Sophie Whitehouse vivent une vie parfaite pleine de luxe. James, un ministre avec une belle famille, a un cheminement de carrière imparable jusqu’à ce qu’un scandale sur son passé soit révélé. L’avocate Kate Woodcroft, également au dossier irréprochable, est en charge des poursuites pour prendre l’affaire, et son enquête menace de ne pas s’arrêter devant le Parlement, ni le mariage Whitehouse, ni sa propre estime personnelle.”.

Une prémisse centrale qui, sans aucun doute, a fasciné des milliers de personnes au point que il y a une semaine, il était en tête du top 10 avec 75 560 000 heures vues. Cela signifie qu’en plus, dépassé Bridgerton qui est dans le classement depuis cinq semaines, mais qui ne compte que 46 130 000 heures vues. En revanche, comme pour les strips non anglophones bien positionnés sur la liste, il y a Pressentiment avec 68 040 000 vues Oui la cinquième saison de Élite avec 29 490 000 heures.

