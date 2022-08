Star Wars : l’origine du vrai nom d’Arturito

in

guerres des étoiles

Le gentil astrodroïde connu sous le nom d’Arturito dans plusieurs pays hispaniques a en fait une autre désignation dans Star Wars et nous vous dirons pourquoi.

©IMDBR2D2 et les héros de Star Wars

Arthur est le petit astrodroïde qui a conquis le cœur des fans de guerres des étoiles depuis ses débuts en Un nouvel espoir où il est devenu très important pour l’intrigue puisqu’il contenait les plans de la station de combat connue sous le nom de The Death Star. Plus tard, il s’est également déguisé en héros pour empêcher Luke, Leia et Han d’être écrasés par un concasseur.

Depuis Arthurcomme on l’appelle dans plusieurs pays hispanophones, a son moment de gloire dans chacun des films de la saga guerres des étoiles qui est le résultat direct de l’esprit agité de George Lucas et appartient aujourd’hui à Disney qui élargit sa mythologie. Dans ce contexte, nous pouvons attendre beaucoup plus de la petite Arthur qui est toujours prêt à donner un coup de main.

L’histoire du nom R2D2

L’intervention la plus mémorable de ce gentil astrodroïde est peut-être dans L’attaque des clones lors d’une séquence dans une usine de droïdes de combat dirigée par les séparatistes dirigés par le comte Dooku, où Arthur était en difficulté et de sortir d’un « situation tendue » Il a sorti deux petites turbines de l’intérieur et s’est envolé, ce qui a sûrement surpris tous les téléspectateurs du film.

Ce qui est certain, c’est que Arthurtel que nous le connaissons en Amérique latine, s’appelle en fait R2D2qui se prononce en anglais « l’arrogance » et c’est pourquoi les traducteurs de ce côté-ci du monde ont profité de la similitude de cette prononciation avec le joli nom qu’ils ont choisi de donner à un personnage qui restera dans l’histoire comme l’une des grandes valeurs de la mythologie de guerres des étoiles. Il appartenait à la fois à Anakin Skywalker et à son fils Luke !

comment s’appelle-t-il R2D2 cet astrodroïde ? Le nom est apparu pendant le tournage du film Graffiti américain de George Lucas qui rappelait : « Un soir, nous cherchions Reel 2, Dialogue 2 du film. Soudain, quelqu’un a crié R2D2. Walter Murch, qui mixait le film, et j’ai vraiment aimé ce nom et je suis resté avec lui ». Bien sûr, le cinéaste emblématique travaillait déjà sur ce qui serait son plus grand succès et d’où le nom originel de Arthur.

Un nouvel espoir a trouvé l’astrodroïde accompagné d’un autre robot emblématique tel que C3PO. Ces personnages ont été interprétés par Kenny Baker et Anthony Daniels, malheureusement décédés. Les deux acteurs ont été célébrés par le fandom de guerres des étoiles qui reconnaît l’importance dans l’intrigue de cette saga de ce qui sont sûrement les androïdes les plus célèbres sur grand écran.

