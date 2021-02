Darkseid, Desaad et Granny Goodness s’unissent dans le nouveau teaser de la Justice League de Zack Snyder

HBO Max a lancé un nouveau teaser fou pour Justice League de Zack Snyder. Les dernières images plairont à coup sûr aux fans de DC avec Darkseid, Desaad et Granny Goodness tous présents. Darkseid a été évoqué lors de la version théâtrale du film, mais il semble que Snyder ait l’intention d’utiliser un peu le méchant intergalactique cette fois-ci. Le teaser intervient alors que Snyder et Warner Bros. se préparent à sortir la bande-annonce complète ce week-end en préparation des grands débuts de HBO Max le mois prochain.

L’absence de Darkseid dans la coupe théâtrale de Ligue de justice est l’une des nombreuses prises que les fans de DC ont eues avec le film. Zack Snyder avait toujours voulu que le méchant joue un rôle plus important dans l’arc global de l’histoire, mais Joss Whedon et le studio l’ont coupé, ainsi que beaucoup d’autres choses, y compris une grande partie de l’histoire de Cyborg de Ray Fisher. Darkseid est l’un des méchants les plus forts de l’histoire de DC, il y a donc beaucoup de gens qui sont très excités de le voir avec Granny Goodness et Desaad.

Le dernier teaser de Snyder Cut est bref, mais il semble montrer le monde natal de Darkseid, avant de montrer à l’équipe de passer à l’action. Pour l’instant, on ne sait pas combien de temps à l’écran Darkseid aura, mais tout est une amélioration par rapport à ce que les fans ont vu à l’origine dans les salles en 2017. Espérons que la bande-annonce complète, qui sortira le jour de la Saint-Valentin (14 février), en perdra encore lumière sur Darkseid et son implication dans la coupe gigantesque du film. Pour l’instant, Snyder joue timidement et excite ses fans à propos de la sortie.

Darkseid est originaire de la planète Apokolips, où il règne en tant que roi après avoir tué son frère et repris l’Omega Force. Certains ont émis l’hypothèse que Zack Snyder Ligue de justice ira dans l’histoire d’origine du méchant, ce qui pourrait aider à mettre en place le prochain Ava Duvernay Nouveaux dieux film, qui mettra également en vedette Granny Goodness. Le film de Duvernay sera plus approfondi avec Apokolips et son rival céleste, New Genesis. Indépendamment de ce qui est montré dans Ligue de justice, il est clair que Snyder avait des objectifs assez élevés pour sa vision originale.

Warner Bros.et Joss Whedon ont pris une hache à la vision originale de Zack Snyder de Ligue de justice après avoir quitté le projet. Le studio avait perdu confiance dans le réalisateur après Superman contre Superman n’a pas été aussi bien critique et financière qu’ils l’avaient espéré. Désormais, les fans de DC pourront voir qui a réalisé le meilleur film. Était-ce le studio avec l’aide de Whedon, ou était-ce Snyder, qui travaillait depuis des années sur le projet? Heureusement, nous n’avons pas à attendre trop longtemps pour voir. En attendant la bande-annonce complète, vous pouvez voir le nouveau teaser ci-dessus, grâce à Twitter officiel de Zack Snyder Compte. Zack Snyder’s Ligue de justice fera ses débuts le 18 mars, exclusivement sur HBO Max.

