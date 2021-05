Premier regard sur Leonardo DiCaprio dans Killers of the Flower Moon arrive

La toute première image de Martin Scorsese Les tueurs de la lune des fleurs est arrivé. Dans le coup, Leonardo DiCaprio et Lily Gladstone jouent dans une scène du très attendu prochain film original d’Apple, qui a récemment commencé sa production le mois dernier dans l’Oklahoma.

Les tueurs de la lune des fleurs est basé sur le best-seller très apprécié de David Grann. Situé dans l’Oklahoma des années 1920, le film dépeint le meurtre en série de membres de la nation riche en pétrole d’Osage, une série de crimes brutaux connus sous le nom de règne de la terreur. Grey Horse, Oklahoma 1919. DiCaprio joue Ernest Burkhart et Gladstone apparaît comme Mollie Burkhart, une femme Osage qui tombe amoureuse d’Ernest. Au début de leur relation, Mollie l’invite à prendre un repas et ils forment un lien.

Originaire du Montana, Lily Gladstone est d’origine Blackfeet et Nez Percé. Elle a fait ses débuts au cinéma dans « Winter in the Blood » d’Alex et Andrew Smith, et est récemment apparue sur Showtime. Milliards, ainsi que les fonctionnalités de Kelly Reichert Certaines femmes et Première vache.

De retour vers la fin avril, la production a commencé le Les tueurs de la lune des fleurs, dans lequel le réalisateur Martin Scorsese a à dire ceci:

«Nous sommes ravis de commencer enfin la production sur Les tueurs de la lune des fleurs en Oklahoma « , a déclaré Scorsese. » Pouvoir raconter cette histoire sur la terre où ces événements ont eu lieu est incroyablement important et critique pour nous permettre de dépeindre une représentation précise de l’époque et des gens. Nous sommes reconnaissants à Apple, à l’Oklahoma Film and Music Office et à The Osage Nation, en particulier à tous nos consultants Osage et conseillers culturels, alors que nous nous préparons pour ce tournage. Nous sommes ravis de commencer à travailler avec nos acteurs et notre équipe locale pour donner vie à cette histoire à l’écran et immortaliser un moment de l’histoire américaine qu’il ne faut pas oublier. «

Avec le soutien des dirigeants de l’État, y compris le gouverneur de l’Oklahoma Kevin Stitt et le lieutenant-gouverneur Matt Pinnell, l’Oklahoma Film + Music Office s’est efforcé de faire en sorte que « Killers of the Flower Moon » puisse filmer dans des lieux historiquement précis de l’Oklahoma, depuis que les droits d’adaptation à l’écran ont été les premiers. sécurisé. La nation Osage a également joué un rôle indispensable dans la planification des «tueurs de la lune des fleurs» et en aidant à explorer de nombreux sites à travers l’État. Le chef Geoffrey M. Standing Bear a nommé Chad Renfro ambassadeur à la production, et ces chefs tribaux ont présenté les cinéastes à des conseillers culturels, des historiens, des artisans locaux et des citoyens pour les aider dans leurs efforts pour dépeindre l’histoire avec authenticité et honnêteté.

Les tueurs de la lune des fleurs met également en vedette Robert De Niro, Jesse Plemons ainsi que Tantoo Cardinal, Cara Jade Myers, JaNae Collins, Jillian Dion, William Belleau, Jason Isbell, Louis Cancelmi, Scott Shepherd, Sturgill Simpson et bien d’autres. Martin Scorsese produit et réalise le film pour Apple Studios à partir d’un scénario d’Eric Roth et Scorsese. Produire aux côtés de Scorsese est Dan Friedkin et Bradley Thomas d’Imperative Entertainment, et Leonardo DiCaprio et Appian Way Productions.

Les tueurs de la lune des fleurs rejoint une liste en plein essor d’Apple Originals produits par Apple Studios, y compris Les derniers jours de Ptolémée Gray, une nouvelle série limitée de six épisodes mettant en vedette et exécutive produite par Samuel L. Jackson, nominé aux Oscars, et basée sur le roman émouvant de l’auteur à succès Walter Mosley; Fougueux, avec Ryan Reynolds et Will Ferrell sous la direction de Sean Anders; Émancipation, du réalisateur Antoine Fuqua et avec et produit par Will Smith, nominé aux Oscars; Maîtres de l’air, une nouvelle série dramatique limitée d’Apple Studios et produite par Amblin Television de Steven Spielberg et Playtone de Tom Hanks & Gary Goetzman; une nouvelle série dramatique de Team Downey et Adam Perlman; Haut désert, une nouvelle série humoristique qui mettra en vedette Patricia Arquette, qui sera également productrice exécutive aux côtés du réalisateur Ben Stiller; et Cours de chimie mettant en vedette et produit par la lauréate d’un Oscar Brie Larson, et écrit et produit par la candidate aux Oscars Susannah Grant.

