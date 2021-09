Ozark Saison 4: Date de sortie, distribution, intrigue et tout sur le spectacle

– Publicité –



Très bientôt, nous allons faire une dernière visite aux lacs Ozark, car Netflix est sombre séries télévisées sur une famille de blanchisseurs d’argent s’achève avec sa quatrième saison. Au cours des trois saisons précédentes, nous avons vu Marty et Wendy Byrde avoir des ennuis. Mais, cette dernière saison pourrait voir leur entreprise criminelle s’effondrer autour d’eux.

Ozark met en vedette Jason Bateman, qui joue Marty Byrde. Marty est un ancien blanchisseur d’argent travaillant pour les cartels mexicains. Après que ses patrons ont appris que Marty les avait également volés, Marty déménage à Ozark Lakes où il peut promettre de nettoyer 500 millions de dollars en cinq ans.

Comme on peut s’y attendre avec une émission sur les criminels, les informations de la dernière saison sont gardées très secrètes. Nous sommes toujours fans de la série et nous souhaitons partager toutes les informations sur la nouvelle saison.

Date de sortie de la saison 4 d’Ozark

Nous savons qu’Ozark sortira en 2021. Cependant, il est toujours en construction. Ozark est disponible pour regarder sur Netflix OTT. Money Heist et Lucifer devaient sortir ensemble récemment, ce qui peut expliquer le retard de la quatrième série d’Ozark.

Il n’y a pas de date de lancement légale donnée par Netflix concernant la saison 4 d’Ozark, même si, Netflix a déclaré que la saison 4 sortirait après la saison 3.

Chaque saison contient 10 épisodes. Il y a donc 30 épisodes pour trois saisons.

Qui est dans le casting d’Ozark ?

En raison des sorties inattendues et des alliances conclues à Ozark, le jeu a été radicalement modifié après la saison 3. Cependant, les principaux acteurs sont toujours présents. Jason Bateman reprendra son rôle de Marty et Wendy Byrde. Ils ont été vus pour la dernière fois avec leur patron Omar Navarro, Felix Solis, et couverts de morceaux d’Helen Pierce (Janet McTeer), peu de temps après son exécution. Sofia Hublitz et Skylar Galertner seront de retour dans le rôle des enfants Byrde, Charlotte et Jonah.

La saison 4 comprendra également le retour de Julia Garner de Ruth Langmore dans le rôle de Lisa Emery et de Darlene Snell dans le rôle de Lisa Emery. Après que Ruth ait perdu son amant Ben, elle a tourné le dos aux Byrdes et Wendy a remis Ben, le couple a formé un partenariat.

L’Ozark verra plus de nouveaux visages, avec plus de membres de la famille corrompue de Navarro se joignant à la mêlée. Veronica Falcon fera ses débuts dans la dernière saison en tant que sœur d’Omar, Camila Elizonndro. Camila aide Javi (le nouveau venu Alfonso Herrera), à obtenir sa part de l’entreprise qui pourrait défier Omar.

Ali Stroker rejoindra également la scène pour jouer le vieil ami de la mère de Ruth et sera là pour elle dans la bataille finale. Nous verrons également Killer Mike de Run the Jewels. Il est un grand fan de la série et dont la chanson « Ooh La La » a clôturé la saison 3.

L’intrigue de la saison 4 d’Ozark

Ozark tourne autour d’un mari et d’une femme. C’est une histoire d’horreur.

Jason Bateman et Laura Linney sont le mari et la femme.

Jonah est leur enfant et Charlotte est leur belle-fille.

Jason Bateman donne des conseils financiers et offre son expertise aux patients. Laura Linney aide les gens à surmonter les effets négatifs de la pensée.

Ils sont affectés par plusieurs événements négatifs dans leur vie qui les rendent dépendants de l’argent. Voici l’histoire de leur retour à la normale.