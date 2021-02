Les meilleurs films de Scarlett Johansson

Scarlett Ingrid Johansson, née le 22 novembre 1984 à New York, est l’une des actrices les plus reconnues de ces derniers temps pour divers rôles, où elle s’est démarquée en montrant différentes facettes plébiscitées par le public. À 36 ans, il a deux nominations aux Oscars, cinq pour les Globes de Oor et quatre pour les BAFTA, dont elle a remporté une en 2004 pour « Meilleure actrice principale ».

Sa carrière a commencé à 10 ans et il a obtenu plusieurs rôles secondaires, jusqu’à ce que petit à petit il marque son espace et soit le protagoniste de ‘Manny & Lo’ (1996), ‘The Horse Whisperer (1998) et’ Ghost World ‘(2001), accompagné d’excellentes critiques. Un aspect peu connu est qu’il est aussi chanteur et qu’il a deux albums: ‘Partout où je pose ma tête’ (2008) et ‘Break Up’ (2009).

Sa carrière l’a amenée à faire partie de la Univers cinématographique Marvel, où il a obtenu une plus grande reconnaissance du public, en portant le ‘Veuve noire’. Selon Forbes, Johansson est l’actrice la plus rentable de l’histoire avec 14,3 milliards de dollars et est l’une des célébrités les plus puissantes au monde. Dans Divulgacher nous vous disons quels sont ses meilleurs films.