Dark Wish 2 a déjà une date de sortie : quand est-ce et comment se poursuit l’histoire

in

À la fin! Souhait sombre a signalé la date de première de la deuxième partie. La série a été l’une des plus dramatiques de 2020 sur Netflix et a réussi à capter le public avec l’histoire.

Quand est la première?

La série viendra à l’écran de Netflix le 2 février 2022. La nouvelle a été donnée via les réseaux sociaux d’Instagram par Alejandro Speteizer, Maite Perroni, Erik Hayser, Regina Pavon.

Que va-t-il se passer dans cette deuxième saison ?

Dans cette deuxième partie, nous verrons ce qui se passera avec Dario (Alejandro Speitzer) et la crise de son empire ainsi que la complicité de con Oncle ‘El Bicho’ (Erik Hayser) qui croyait avoir mis fin à sa vengeance, la vie de Alma Solares (Perroni) suivra un autre chemin.

Comment s’est passée la première saison ?

La première saison, il a été possible de voir Alma, avocate à succès, professeur d’université et mère d’une fille, s’évader le temps d’un week-end avec sa meilleure amie récemment séparée et rencontrer Darío, avec qui elle réveillera son côté moins connu.

Ces rencontres secrètes vont générer des problèmes et des enchevêtrements familiaux. A la fin de la saison, on découvre que Brenda Ils ne l’ont pas tuée mais ont décidé de lui couper elle-même les poignets dans la baignoire.

D’un autre côté, Darío n’est pas mort dans l’incendie comme on le pensait à un moment donné dans les derniers chapitres. Ce sera bon pour Brenda. Désormais, les téléspectateurs auront des doutes.

Darío reviendra-t-il dans la vie d’Alma, pour briser une fois de plus la paix familiale d’Alma ? Darío pourra-t-il obtenir l’héritage de plus de 200 millions de dollars alors qu’en théorie il serait mort ? Que va-t-il arriver à Esteban ?

Où peut-on voir Dark Wish 2 ?

La deuxième saison de la série sera disponible sur Netflix à partir de 2 février avec Maite Perroni, Alejandro Speitzer, Erik Hayser et Regina Pavón en tant que protagonistes de l’histoire la plus dramatique de la plate-forme de streaming.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂