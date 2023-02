Les histoires de Mike Awesome et Abdullah the Butcher seront également couvertes dans la quatrième saison de l’émission.

Dark Side of the Ring Saison 4 serait en préparation, inclura Bam Bam Bigelow

Nouveaux épisodes de Côté Obscur de l’Anneau seraient en préparation sur Vice TV, et une poignée de sujets qui seront abordés ont été révélés. PWInsider rapporte que le tournage a commencé sur la saison 4 des docuseries avec différentes personnalités de la lutte professionnelle interviewées. Parmi ceux qui seraient inclus pour de nouvelles interviews dans la saison 4 figurent Mick Foley, Jim Cornette, Terry Funk et « Hacksaw » Jim Duggan. La saison n’a pas été officiellement annoncée par Vice TV pour le moment, bien que le nouveau rapport n’ait pas non plus été démystifié.





Selon le rapport, trois des sujets présentés dans la saison 4 sont Bam Bam Bigelow, Mike Awesome et Abdullah the Butcher. Bigelow, connu pour son apparence couverte de flammes, des tatouages ​​​​sur son cuir chevelu à la conception de ses collants, était l’un des lutteurs professionnels les plus connus des années 1980 et 90. Son look unique lui avait également valu de jouer avec des rôles dans des films comme Major Payne et L’appartement de Joe. Après des années de lutte contre la dépendance, les problèmes cardiaques et d’autres problèmes, Bigelow est décédé en 2007 des suites d’une surdose accidentelle.

FILM VIDÉO DU JOUR

Mike Awesome était peut-être mieux connu pour son travail dans l’Extreme Championship Wrestling, où il a remporté deux titres mondiaux, bien qu’il ait également joué dans de nombreuses autres promotions de lutte. Après avoir pris sa retraite de la lutte professionnelle, Awesome a travaillé comme agent immobilier, mais même loin de l’entreprise, il a continué à lutter avec ses démons. La star de la lutte est décédée par suicide en 2007.

Pendant ce temps, Abdullah the Butcher est connu pour être l’un des lutteurs professionnels les plus violents qui aient jamais existé. Il a souvent participé à des promotions indépendantes dans des matchs de lutte hardcore, incorporant des fourchettes, des lames et d’autres armes pour mutiler pratiquement certains adversaires. Il a passé plusieurs décennies à travailler comme lutteur professionnel, faisant ses débuts dans les années 1950 et prenant sa retraite en 2019. Regarder ses matchs n’est pas pour les âmes sensibles.





La saison 4 de Dark Side of the Ring est en préparation

Vice

Il y avait eu des rumeurs selon lesquelles Côté Obscur de l’Anneau a été annulé après la saison 3, mais cela n’a jamais été officiellement annoncé par Vice TV. Une série distincte axée sur la lutte professionnelle classique, Contes des territoires, a depuis été diffusé sur le réseau. Mais ce spectacle est séparé de Côté Obscur de l’Anneau et n’a pas empêché les progrès d’aller de l’avant sur ce dernier. L’émission est l’une des mieux notées de Vice TV et a même inspiré plusieurs retombées : Côté obscur du football, Côté obscur des années 90et Côté obscur de la comédie.

Côté Obscur de l’Anneau la saison 4 n’a pas encore de date de diffusion.