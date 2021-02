Comment le puissant vortex polaire amène le temps glacial et les tempêtes hivernales de l’Arctique sur le continent américain

17 févr.2021 13:30:47 IST

C’est comme si le monde avait été bouleversé, ou du moins sa météo. Vous pouvez blâmer le vortex polaire de plus en plus familier, qui a apporté un avant-goût de l’Arctique dans des endroits où l’hiver ne nécessite souvent qu’une veste. Autour du pôle Nord, l’air ultra-froid de l’hiver est généralement conservé en bouteille jusqu’à 15 à 30 miles de hauteur. C’est le vortex polaire, qui tourne comme un sommet tourbillonnant au sommet de la planète. Mais parfois, quelque chose claque contre le sommet, envoyant l’air froid s’échapper de sa maison arctique et se diriger vers le sud. Cela se produit plus souvent, et les scientifiques ne savent toujours pas pourquoi, mais ils suggèrent que c’est un mélange de conditions météorologiques aléatoires naturelles et de changements climatiques causés par l’homme.

Cette panne de vortex polaire particulière a été énorme. Les météorologues l’appellent l’un des plus gros, des plus méchants et des plus durables qu’ils aient vus, et ils regardent depuis au moins les années 1950. La météo de cette semaine fait partie d’un schéma qui remonte à janvier.

«Cela a été une panne majeure», a déclaré Jennifer Francis, climatologue au Woodwell Climate Research Center de Cape Cod. «C’est vraiment la cause de tous ces événements météorologiques fous dans l’hémisphère nord.»

«C’est inhabituel depuis quelques semaines maintenant – très, très fou», a déclaré Francis. « Totalement sens dessus dessous. »

Enregistrez le froid dans les endroits plus chauds

Des températures record au-dessous de zéro au Texas et en Oklahoma ont jeté des millions de personnes hors du réseau électrique et dans des gelées profondes. Une tornade meurtrière a frappé la Caroline du Nord. D’autres parties du sud ont vu du tonnerre de neige et des rapports sur quelque chose qui ressemblait à une tornade de neige mais qui ne l’était pas. La neige est tombée dur non seulement à Chicago, mais en Grèce et en Turquie, où c’est beaucoup moins normal. Un froid record a également frappé l’Europe cet hiver, ce qui lui a valu le nom de «Bête de l’Est».

«Nous avons eu tout ce à quoi vous pouviez penser la semaine dernière», a déclaré Victor Gensini, professeur de météorologie à l’Université du nord de l’Illinois, notant que certaines régions des États-Unis étaient 50 degrés (28 degrés Celsius) plus froides que la normale. «Ça a été une course folle.»

Il faisait plus chaud mardi dans certaines parties du Groenland, de l’Alaska, de la Norvège et de la Suède qu’au Texas et en Oklahoma. Et d’une manière ou d’une autre, les habitants du sud de la Floride se plaignent d’une chaleur record qui fait fleurir tôt les plantes.

Dans la ville de Tasiilaq, dans l’est du Groenland, il fait environ 18 degrés (10 degrés Celsius) plus chaud que la normale, ce qui «est un peu gênant», a déclaré Lars Rasmussen, conservateur du musée au centre culturel local. «Le temps chaud rend le traîneau à chiens et la conduite en scooter des neiges un peu compliqué.»

Plusieurs météorologues ont carrément blâmé la panne ou la perturbation du vortex polaire.

Celles-ci se produisaient une fois tous les deux ans environ, mais les recherches montrent qu’elles sont maintenant sur le point de se produire chaque année, sinon plus, a déclaré Judah Cohen, un expert des tempêtes hivernales pour Atmospheric Environmental Research, une entreprise commerciale située à l’extérieur de Boston.

La toupie est renversée

Le vortex polaire passe l’hiver à sa place normale jusqu’à ce qu’une onde atmosphérique – le type qui amène les conditions météorologiques ici et là – y frappe. Normalement, ces vagues ne font pas grand-chose au vortex puissant, mais parfois la vague a assez d’énergie pour pousser la toupie, et c’est à ce moment que l’air glacial se détache, a déclaré Gensini.

Parfois, la masse d’air froid se divise en morceaux – un événement qui est généralement lié à de grosses tempêtes de neige dans l’est des États-Unis, comme il y a quelques semaines. D’autres fois, il déménage simplement dans un nouvel endroit, ce qui signifie souvent un froid glacial dans certaines parties de l’Europe. Cette fois, il a fait les deux, a déclaré Cohen.

Il y a eu une scission du vortex début janvier et une autre à la mi-janvier. Puis, à la fin du mois de janvier, est arrivé le déplacement qui a provoqué un déversement d’air froid en Europe et dans une grande partie des États-Unis, a déclaré Cohen.

Cohen et Francis ont tous deux déclaré que cela devrait être considéré non pas une, mais trois perturbations du vortex polaire, bien que certains scientifiques mettent tout cela ensemble.

Alors que le vortex et la vague qui l’a heurté sont naturels et que les pannes de vortex polaires se produisent naturellement, il y a probablement un élément de changement climatique à l’œuvre, mais ce n’est pas une chose sûre sur laquelle la science est d’accord, ont déclaré Cohen, Gensini et Francis.

Le réchauffement dans l’Arctique, avec la diminution de la glace de mer, entraîne la vague atmosphérique à deux endroits, lui donnant plus d’énergie lorsqu’elle frappe le vortex polaire, ce qui la rend plus susceptible de perturber le vortex, a déclaré Cohen.

«Il est prouvé que le changement climatique peut affaiblir le vortex polaire, ce qui permet à l’air glacial de l’Arctique de suinter dans le Lower 48», a déclaré Marshall Shepherd, professeur de météorologie à l’Université de Géorgie.

Le modèle a été observé pendant des décennies

Il y a eu de fortes perturbations du vortex polaire et des flambées de froid comme celle-ci dans les années 1980, a déclaré Cohen.

«Je pense que c’est historique et générationnel», a déclaré Cohen. «Je ne pense pas que ce soit sans précédent. Cette éclosion dans l’Arctique doit être pensée dans son contexte. Le globe est beaucoup plus chaud qu’auparavant. »

Il fait également plus froid parce que juste avant l’épidémie, une grande partie des États-Unis vivait un hiver plus doux que la normale, le sol n’étant même pas gelé le jour de Noël à Chicago, a déclaré Gensini.

Le globe dans son ensemble a à peu près la même température que la moyenne de 1979 à 2000 pour cette période de l’année, selon le Climate Reanalyzer de l’Université du Maine. C’est encore plus chaud que la moyenne du 20e siècle, et les scientifiques ne pensent pas que ce mois-ci ait beaucoup de chances d’être plus froid que la moyenne du 20e siècle pour le globe, ce qui ne s’est pas produit depuis le début des années 1980.

L’une des raisons est qu’il reviendra bientôt à la normale lorsque le vortex polaire reviendra à son domicile habituel, a déclaré Cohen.

Quant aux personnes qui pensent que cette épidémie de froid réfute le réchauffement climatique, les scientifiques disent que ce n’est certainement pas le cas.

Même avec le changement climatique, «nous aurons encore l’hiver», a déclaré la climatologue de l’État de Caroline du Nord, Kathie Dello. «Ce que nous voyons ici, c’est que nous ne sommes pas préparés à presque tous les types de conditions météorologiques extrêmes. C’est assez triste.

.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂