7 raisons pour lesquelles les gens détestent Hailey Bieber et prétendent qu’elle était une « méchante fille » pour Selena Gomez

Le drame entre Hailey Bieber et Selena Gomez n’est pas nouveau. Les deux se tournent autour depuis plus d’une décennie, en raison de leur implication amoureuse respective avec Justin Bieber.

Cependant, les flammes de l’incendie se sont intensifiées maintenant que Hailey et Selena sont accusées d’utiliser leurs plateformes de médias sociaux pour se contrarier.

Au milieu du conflit en cours, les fans de Selena se sont ralliés à elle. Ils croient que Hailey intimide Selena et l’appellent en ligne.

Voici 8 raisons pour lesquelles les gens pensent que Hailey Bieber est une fille méchante, en particulier pour Selena Gomez.

1. Les fans pensent que Hailey Bieber a fait honte à Selena Gomez sur TikTok.

L’itération la plus récente du drame entre Hailey et Selena a commencé lorsque la fondatrice de Rare Beauty a publié des photos d’elle-même en bikini pendant ses vacances.

Selena a été critiquée pour avoir pris du poids, malgré son apparence naturelle et belle sur les images.

Pendant ce temps, Hailey a posté un TikTok d’elle-même avec Kendall Jenner et Justine Skye, synchronisant les lèvres avec l’audio, « Je ne dis pas qu’elle le méritait, mais le timing de Dieu est toujours bon. »

Les fans ont pris cela comme une insulte à peine voilée envers Selena et une contribution au vitriol public que la trentenaire a subi à la suite de ses photos de vacances.

Hailey a rapidement supprimé le TikTok, déclarant: «Je ne commente jamais ce genre de chose mais nous étions juste en train de passer une soirée entre filles et avons fait un son TikTok aléatoire pour le plaisir. Il ne s’adresse à personne. »

Séléna a commenté une vidéo réalisée par un fan sur l’incident, en disant « C’est bon ! Je ne laisse pas ces choses m’abattre. Soyez gentil avec tout le monde.

Elle est également allée en direct sur TikTok pour répondre au fat-shaming.

«Nous avons tous des jours où nous nous sentons comme de la merde. Mais je préférerais de loin être en bonne santé et prendre soin de moi et mes médicaments sont importants et je crois qu’ils sont ce qui m’aide.

2. Hailey Bieber a été accusée de se moquer des sourcils de Selena Gomez avec Kylie Jenner.

Le conflit a continué à se dérouler après Séléna a posté un TikTok d’elle-même, plaisantant en disant qu’elle avait trop laminé ses sourcils par accident.

Après le TikTok, Kylie Jenner a posté un selfie sur ses histoires Instagram avec la légende : « C’était un accident ? » tapé sur ses propres sourcils.

Kylie a ensuite posté une capture d’écran d’elle-même FaceTiming avec Hailey, avec la caméra focalisée sur un gros plan de leurs deux sourcils.

de Selena les fans ont rapidement supposé que Jenner se moquait de Séléna et a sauté à sa défense.

Kylie a commenté les vidéos en déclarant: «C’est en train d’atteindre. Jamais d’ombre envers Selena et je n’ai pas vu ses sourcils !”

Kylie a affirmé que les fans «faisaient quelque chose à partir de rien. C’est idiot.

Séléna a répondu directement au commentaire de Jenner en disant: « D’accord. Tout est inutile. Je suis fan de Kylie !

3. Hailey Bieber a jeté de l’ombre sur la meilleure amie de Selena Gomez, Taylor Swift.

Lors de ces échanges, un ancien clip de Hailey refait surface dans lequel elle semble insulter Taylor Swift, qui est de Selena meilleur ami.

Le clip a été présenté dans un épisode de 2018 de « Drop The Mic » et montre Hailey faisant un mouvement de bâillonnement en réponse à la mention de l’album de Taylor Swift.

Alors que le clip faisait le tour, Séléna a pris sur elle de tenir tête à Hailey.

Elle a posté sur TikTok, « Donc désolé, mon meilleur ami est et continue d’être l’un des meilleurs du jeu. »

4. Hailey Bieber a été qualifiée de raciste à cause de tweets antérieurs.

Un TikToker a republié une collection de Chez Hailey d’anciens tweets, mettant en avant ses propos xénophobes et racistes.

« Tais-toi avant que je te renvoie dans ton propre pays ! » lire un tweet.

« Quitter la Floride en blanc, mais revenir à New York avec une race différente », a lu un autre.

« À ces étrangers qui ne célèbrent pas Thanksgiving, désolé que votre pays n’ait pas eu de pèlerins et d’Indiens pour commencer des vacances aussi malades », un tweet qui a fait la lumière sur la fondation génocidaire des États-Unis.

Elle est même allée jusqu’à tweeter des insultes racistes, que le TikToker a brouillées sur son écran. La plupart des tweets semblent dater de 2012 et 2013.

5. Hailey Bieber a été accusée d’être une brute au collège par un ancien camarade de classe.

L’utilisatrice de TikTok, Kimona Elizabeth, a publié une vidéo d’elle-même avec la légende : « Tu penses que tu peux me faire du mal ? Hailey (Baldwin) Bieber était mon intimidateur au collège.

Kimona a publié une vidéo de suivi, répondant à son affirmation selon laquelle Baldwin était son intimidateur au collège.

« J’étais en 5ème. Hailey était 6e. Elle m’a intimidé. Le collège est plein d’enfants qui sont soit les intimidateurs, soit les intimidés. Malheureusement, j’ai été victime d’intimidation. Et cette année-là, Hailey était mon tyran. Ça arrive. »

Kimona a déclaré qu’elle «ne cherche pas d’excuses de sa part; Je ne fais pas ça pour avoir du poids.

6. Les fans pensent que Hailey Bieber a traqué Justin Bieber et l’a « pris » à Selena Gomez.

Au cours de la relation intermittente de Justin Bieber avec Sélénaqui a duré de 2011 à 2015, puis à nouveau de 2017 à 2018, les fans ont accusé Hailey Bieber, puis Baldwin, d’avoir harcelé Justin.

Le modèle est bien documenté pour avoir été un fan du chanteur canadien avant de commencer à sortir ensemble, mais les fans de Séléna crois qu’elle n’était pas seulement votre adolescente moyenne infectée par la fièvre Bieber.

Une photo refait surface avant qu’ils ne commencent à sortir ensemble montre Hailey posant avec un magazine qui montre son mari actuel sur la couverture avec sa petite amie d’alors, Séléna.

« Pourquoi Selena sait qu’elle n’épousera pas Justin », titre le titre tandis qu’une adolescente Hailey sourit à la caméra.

Une autre vidéo a refait surface qui montre Hailey en 2012, tapie en arrière-plan pendant que Justin pose avec des fans.

Rien de tout cela ne prouve qu’elle a délibérément cherché à « voler » Justin à Selena – en fait, la jeune femme de 26 ans a toujours été ouverte sur le fait d’être une fan de Justin lorsqu’elle était enfant. Cependant, les fans s’interrogent toujours sur ses motivations.

Justin est sorti avec les deux femmes de temps en temps tout au long des années 2010, retrouvant Selena pour une dernière aventure deux mois seulement avant que lui et Hailey ne se marient en 2018.

Alors que Hailey soutient qu’il n’y a pas eu de chevauchement, les fans insistent sur le fait qu’il y en a eu et semblent rejeter la faute sur Hailey, pas sur Justin.

7. Les fans pensent que Hailey Bieber a « copié » Selena Gomez.

Les fans ont accusé le modèle de copier de Selena tatouages ​​et entreprises commerciales.

En 2015, Selena a confirmé à Refinery29 qu’elle s’était fait tatouer la lettre « G » derrière l’oreille en hommage à sa petite soeur Gracie. On ne sait pas quand elle a obtenu l’encre.

Toujours en 2015, Hailey a partagé une image de son propre tatouage « G » – également derrière son oreille. Dans son cas, l’encre est un hommage à Georgia Veach, la fille de son pasteur Chad Veach.

Plusieurs célébrités, dont Justin Bieber et Ashley Benson, ont le même tatouage dans le cadre d’une manifestation de soutien à la jeune fille atteinte d’une maladie cérébrale rare.

Hailey a également un tatouage d’un «J» sur son annulaire pour honorer son mari, mais les fans ont noté qu’il ressemblait à une bague Séléna portait en sortant avec l’interprète de « Baby ».

Ces mêmes critiques notent que Hailey a lancé une émission de cuisine en ligne et une ligne de soins de la peau quelques années après que Selena a organisé sa propre émission de cuisine et lancé « Rare Beauty », une ligne de maquillage.

Cependant, dans le monde des mentions de célébrités et des entreprises commerciales, très peu de choses sont originales.

Hailey Bieber s’est défendue contre les accusations de « méchante fille ».

Lors d’une interview de septembre 2022 sur le podcast « Call Her Daddy », Hailey a parlé de la haine qu’elle a reçue au fil des ans.

« Les gens voulaient vraiment peindre cette image de moi comme si j’étais cette méchante fille, qui est une brute, qui aime, déteste toutes les autres femmes, et comme si je ne soutenais pas les autres femmes, ce qui est drôle, parce que je pense que quiconque me connaît sait personnellement que ce n’est pas du tout moi.

Hailey a continué, accusant les médias sociaux de la représenter comme une fille méchante.

« Je pense que cela montre à quel point les médias sociaux peuvent peindre une image totalement différente et être complètement tordus… Je pense juste qu’il y a tellement de mal dans les médias sociaux. Il y a tellement de haine. Il y a tellement d’intimidation.

« C’est quelque chose qui me passionne vraiment pour faire une différence… Je pense juste que si nous y versons la vérité, cela peut changer la conversation. »

Alors que les fans sur Internet n’ont pas tardé à se rallier à Selena en se retournant contre Hailey, leur mode d’action ne fait que faire écho au comportement méchant des filles qu’ils accusent Hailey de jouer.

Les fans de Selena claquant Hailey sont tout aussi mauvais que Hailey insultant Selena. Le récit public s’est déroulé d’une manière qui pose Hailey comme le méchant contre Selena, la victime.

Que cela soit vrai ou non, une chose est claire – l’intimidation est un comportement cyclique, et intimider un intimidateur n’est pas acceptable non plus.

Alexandra Blogier est rédactrice au sein de l’équipe d’information et de divertissement de YourTango. Elle couvre les potins sur les célébrités, l’analyse de la culture pop et tout ce qui concerne l’industrie du divertissement.