Dans les forums 45secondes.fr cette semaine: Débattre de Mars, imaginer des trous de ver, et dernier appel à un cadeau!

Cette semaine, nous mettons en lumière un débat passionnant concernant un certain scepticisme de Mars. Nous prenons également des trous de ver – et, hypothétiquement, les traversons. Mais d’abord, sonnez les alarmes! Notre cadeau Space Force se termine dans deux jours!

Concours de pièces de la Force spatiale!

Le Space Store offre une authentique pièce d’argent officielle de l’US Space Force! (Crédit d’image: The Space Store)

Nous approchons de la fin de la période d’inscription pour notre cadeau de pièces d’argent Space Force sur les forums 45secondes.fr.

Il ne vous reste plus que deux jours pour participer à ce fil de discussion. Assurez-vous de suivre toutes les instructions avant 23 h 59 HNE le 14 mars 2021!

Traverser un trou de ver

Pour la question communautaire de cette semaine, nous avons poussé un peu notre imagination et nous nous sommes demandé comment passer par un trou de ver. Plus précisément, qu’espérez-vous voir de l’autre côté? En l’absence de contraintes astrophysiques (théoriques ou autres), la communauté a laissé échapper des théories fascinantes:

Je m’attendrais à voir un tout autre univers, où le temps et l’espace ne sont pas séparés. La simple pensée d’un endroit m’y amènerait. Je pourrais visiter tout le nouvel univers en pensée, ce que je fais déjà actuellement, mais avec la limite du temps et de l’espace. – Sr Pauline

Je pense qu’après une étude intensive de l’autre côté d’un trou de ver, nous trouverions toutes les chaussettes qui ont disparu dans des séchoirs partout sur terre. Bien sûr, les chaussettes assorties ne sont pas importantes pour ma fille car elle aime et choisit intentionnellement de porter des chaussettes non assorties avec des chaussures non assorties. Dans cet esprit, j’ai commencé un retrait mensuel de mon compte courant pour financer son passage à travers le trou de ver afin qu’elle puisse acquérir autant de chaussettes non assorties que possible. – Joël

J’adore l’idée de la façon dont les trous de ver stimulent mon imagination. L’autre côté du trou de ver ne concerne peut-être pas seulement ce que nous voyons là-bas, mais aussi où et quand. De l’autre côté, je pourrais me retrouver dans une autre partie de l’univers, ou dans un univers complètement alternatif ou même la possibilité de voyager à une autre époque. – parmi les étoiles931

Découvrez le reste de la conversation ici.

Un débat sur Mars

Parce qu’il s’agit d’une communauté de passionnés d’espace, elle peut souvent être le lieu de débats passionnés. Après tout, les forums 45secondes.fr présentent certaines des conversations les plus perspicaces sur le cosmos que vous trouverez n’importe où.

Un débat récemment publié est un exemple de ce à quoi peut ressembler une partie de cette contestation civile. Plutôt qu’un argument toxique, les membres de la communauté informent et persuadent simplement.

Rendez-vous sur ce fil pour la conversation complète.

Threads de tendance

Uranus vs Neptune: quelle planète est la plus froide?

Les meilleurs films de science-fiction.

Un véhicule plus léger que l’air.