«Qui a tué Sara? 2: ce qui est arrivé à chacun des protagonistes à la fin de la saison 2

ATTENTION, ALERTE SPOILER. À la fin de la deuxième saison de « Qui a tué Sara?«Une partie de la vérité sur le meurtre de la sœur cadette d’Alex a été révélée, mais le sort des protagonistes de la série Netflix est encore incertain.

Un éventuel troisième opus de la fiction, avec Manolo Cardona, Carolina Miranda, Ginés García Millán, Claudia Ramírez, Eugenio Siller et Alejandro Nones, devrait se concentrer sur le secret que cache Nicandro et continuer avec les histoires des personnages principaux.

Alors qu’est-il arrivé à chacun des protagonistes de « Qui a tué SaraÀ la fin de la deuxième saison?

ÁLEX GUZMÁN

Après avoir parlé au psychiatre qui a soigné sa sœur, Alex commence à découvrir plusieurs secrets sur sa sœur, parmi eux, qu’elle souffrait de schizophrénie, une maladie dont elle a hérité de son père et qui l’a amenée à s’automutiler et à blesser d’autres personnes.

Lorsqu’une vidéo a révélé que Sara et Marifer étaient sœurs, cette dernière a avoué qu’elle avait coupé les lignes de parachute de la sœur d’Alex. Cela permettra-t-il à Elisa et à lui d’être heureux ensemble? Pour l’instant, il l’a sauvée d’un incendie et est resté avec elle. De plus, il est déclaré innocent du crime contre Abel Martínez.

Alex peut-il être heureux avec Elisa? (Photo: Netflix)

CÉSAR LAZCANO

Dans la deuxième saison de « Qui a tué Sara?», César a simulé sa mort pour sauver Elisa des griffes de Sergio, qu’il a assassiné après avoir récupéré sa fille avec l’aide d’Alex. Alors que tout le monde pense qu’il est mort, il passe ses journées sur une île privée. Revenez-vous si l’un de vos enfants a besoin de vous?

César Lazcano a simulé sa mort pour échapper à la police (Photo: Netflix)

ELISA LAZCANO

Déçue par sa famille, Elisa a décidé de mettre fin à tout cela en incendiant le casino de son père. Mais avant de mourir enterrée dans les décombres, Alex est apparu et l’a conduite hors du bâtiment. Resterez-vous avec lui ou retournerez-vous en Espagne pour poursuivre vos études?

Elisa a incendié le casino de sa famille (Photo: Netflix)

MARIANA TOLEDO DE LAZCANO

Après s’être éloignée de ses deux enfants, Mariana a prévu de rester avec le fils de Sofia et Cesar. Mais grâce à l’aide de Rodolfo, elle et son bébé ont réussi à s’échapper de l’hôpital. Sont-ils vraiment hors du bois ou la matriarche Lazcano cherchera-t-elle à leur faire du mal maintenant qu’elle est complètement seule?

Mariana voulait garder le bébé de Sofía (Photo: Netflix)

RODOLFO LAZCANO

Le souvenir de Sara a continué à hanter Rodolfo, surtout après avoir découvert que l’enfant qu’il attendait n’était pas le sien. Le fils aîné de César blâme Alex pour la destruction de sa famille et commence à perdre la tête, du moins il en a l’air quand il rit follement quand il voit le casino Lazcano en feu.

Rodolfo a aidé son ex-femme Sofía à s’échapper de Mariana (Photo: Netflix)

JOSÉ MARÍA LAZCANO

Chema est l’un des perdants de la deuxième saison de « Qui a tué Sara?», Depuis après la mort de son partenaire, Lorenzo, se rend aux autorités et avoue le meurtre de Moncho et assume la responsabilité du corps qu’Alex a trouvé dans la cour de sa maison.

José María demande une réduction de peine et soutient qu’il a tué Moncho en défense, mais concernant le meurtre d’Abel Martínez, Elisa souligne qu’il n’y a qu’une seule personne qui peut les aider, César Lazcano, mais il est « mort ». Reviendra-t-il pour sauver son fils de la prison?

Chema obtiendra-t-il sa liberté ou passera-t-il plusieurs années en prison? (Photo: Netflix)

MARIFER FERNÁNDEZ GÁLVEZ

Le plan de Marifer est devenu incontrôlable lorsqu’elle a découvert que Sara était sa sœur et que les Lazcanos n’étaient pas impliqués dans la disparition de sa mère. Mariana est apparue chez lui pour parler du piège qu’ils ont tendu à Chema et au milieu de la discussion, Marifer a assassiné sa sœur.

Marifer est également venue au casino en feu avec l’intention d’obtenir le pardon d’Alex et au milieu du tumulte, des débris sont tombés sur elle et elle est apparemment morte.