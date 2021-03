Love Alarm existe vraiment et est très similaire à la série Netflix

Alarme d’amour C’est redevenu une tendance avec la première de sa deuxième saison sur Netflix. Bien que le lancement ait suscité des opinions partagées parmi le public, K-Drama a de nouveau donné de quoi parler et s’est démarqué par son intrigue novatrice. Encore une fois, l’application pour tomber amoureux a fasciné les fans et cela se voit par les chiffres de la réalité: l’application existe, a cinq millions de téléchargements et fonctionne très similaire à ce que l’on voit dans la série. Comment est?

L’idée originale est née dans le manga webtoon publié par l’écrivain Chon kye-young en 2014. Là, ce système a été fait savoir que indique à l’utilisateur si une personne dans le rayon de dix mètres de l’endroit où elle se trouve a des sentiments amoureux à son égard. Dans la fiction, l’invention était un phénomène et a commencé à changer la façon dont les gens interagissent.







La différence avec n’importe quelle application de rencontre est que Love Alarm dépouille les émotions des autres et il devient difficile de comprendre ce que ses utilisateurs veulent vraiment. En fin de compte, de nombreux personnages finissent par aspirer à une romance naturelle loin de tout type de technologie.

La bonne nouvelle est que l’application existe en réalité et peut être téléchargée depuis Google Play. Bien qu’il présente des différences évidentes avec la fiction, le design et le thème sont très similaires à ceux de la série Netflix. Il a été créé en février 2019, il atteint déjà le cinq millions de téléchargements et est noté 4,4 sur 5. Sa dernière mise à jour date de juin 2020 et pèse 16 mégaoctets.

Comment fonctionne Love Alarm dans la réalité?

Vous devez d’abord inviter des amis sur l’application pour participer à des événements et obtenir des badges. Love Alarm retentit lorsque vos amis installent l’application avec le lien d’invitation que vous leur avez envoyé. Il est également activé lorsque vous entrez dans une zone ou un site spécifique à un moment donné. De plus, vous pouvez gagner des cœurs en participant à des événements et à des jeux pour devenir membre du Badge Club. Les badges sont déverrouillés chaque fois que vous collectez un nombre spécifique de cœurs ou lorsqu’il y a un événement spécial Love Alarm.

L’application comprend également des liens externes pour profiter de toute l’expérience. Vous trouverez des actualités sur l’histoire, des liens pour lire le webtoon original et des raccourcis pour regarder la série sur Netflix. « J’adore cette application, je donne une mise à jour de recommandation pour la synchroniser avec les autres », sont les commentaires sur la plateforme.

Plus d’opinions sur Love Alarm:

«J’adore l’application, j’espère sincèrement qu’avec le temps, elle pourra fonctionner aussi k-drama que possible.

« J’adore vraiment cette application, quand j’ai vu la série sur Netflix, j’étais excité et j’ai dit que je devais la voir. »

« Je l’ai beaucoup aimé même si je pensais que cette application n’existait pas. C’est quelque chose de sympa. J’espère qu’elle pourra être diffusée sur les réseaux. »

« Cela ressemble et ressemble à la série. Cependant, parfois cela ne sonne pas, même si votre ami se connecte ou télécharge l’application via ce lien. »

« L’idée est bonne, mais ce serait une très bonne option de cliquer sur quelqu’un que vous aimez et lorsque vous passez par l’alarme pour sonner, pour le rendre plus amusant. »