ATTENTION, ALERTE SPOILER. Dans le dixième épisode de la quatrième saison de « Le bon docteur», L’hôpital reçoit une cyberattaque qui menace d’arrêter des machines vitales, alors Lea relève le défi et cherche à déjouer les pirates pour faire ses preuves.

PLUS D’INFORMATIONS: Comment Freddie Highmore at-il décroché le rôle du Dr Shaun Murphy dans « The Good Doctor »?

Decrypt (4×10), réalisé par Freddie HighmoreCela ne démarre pas de la meilleure des façons pour Lea, qui, après avoir été en retard au travail en raison d’un ticket de stationnement et d’une crevaison, doit faire face à une cyberattaque sur le Saint-Bonaventure.

Bien que Lea déconseille de négocier avec les pirates, Glassman le fait et provoque et provoque l’augmentation de la rançon et l’activation du logiciel malveillant. S’ils ne paient pas, ils effaceront les données de l’hôpital et détruiront tous leurs équipements d’IRM, de tomodensitométrie et de rayons X. Lea a 24 heures pour le réparer.

Plus tard, Aaron informe Lea que les numéros de série sur le serveur ne correspondent pas car l’un de ses techniciens a renversé du café sur le serveur et l’a changé trois jours avant l’attaque, une erreur qui les a peut-être sauvés.

Alors que le temps passe, Lea est soutenue par Shaun, qui explique qu’il n’est jamais sûr qu’une intervention chirurgicale se déroulera comme prévu; il y a toujours la possibilité que quelque chose se passe mal, et cela doit être juste. Enfin, Lea sauve la mise et Glassman l’invite à sa prochaine partie de poker hebdomadaire.

RENVOI D’OLIVIA

En revanche, dans cet épisode de « Le bon docteur»Shaun, Claire et Olivia travaillent ensemble sur le cas d’un survivant du cancer inspirant devenu philanthrope. Les tests montrent que le cancer n’est pas réapparu, mais le patient a une infection fongique du poumon, qui ne peut être traitée qu’avec un médicament antifongique, car la chirurgie n’est pas recommandée pour ceux qui ont reçu une chimiothérapie.

Lorsque sa situation s’aggrave, le patient avoue qu’il n’avait pas de cancer et qu’il n’a jamais reçu de chimiothérapie, qu’il a perdu sa jambe dans un accident de moto et qu’il a fait semblant de pouvoir voler de l’argent, dater des modèles et avoir le visage dans une boîte de Wheaties (céréales).

La nouvelle fuit dans la presse et Lim blâme immédiatement Claire et la retire de l’affaire. Cependant, Olivia n’assume que la responsabilité d’être exclue de la résidence, car elle ne veut pas être médecin. Sur le parking, elle rencontre son oncle Andrews qui avoue être le véritable coupable et promet de la soutenir dans ses décisions futures.

Le dixième chapitre de la quatrième saison de « Le bon docteur»Finit avec Lim à la recherche de Claire dans son appartement avec de la glace au caramel salé pour s’excuser de son comportement. Claire accepte l’offrande de paix et la laisse passer.