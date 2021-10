Dans la bande-annonce de Bruised, Halle Berry se bat pour sa famille lors de ses débuts en tant que réalisatrice

La lauréate d’un Oscar Halle Berry jette dans la première bande-annonce du prochain drame sportif de Netflix, meurtri. Le film, qui devrait sortir sur la plate-forme de streaming le mois prochain, présente non seulement Berry en tant que protagoniste, mais marque également ses débuts de réalisatrice alors qu’elle élabore cette histoire sur la famille et les combats dans un drame sportif triomphant sur un combattant qui récupère son pouvoir , dans et hors du ring, quand tout le monde l’a comptée.

À venir ce Thanksgiving, actrice primée aux Oscars Halle Berry dirige et incarne Jackie Justice, un combattant d’arts martiaux mixtes qui laisse le sport en disgrâce. En panne de chance et bouillonnant de rage et de regret des années après son dernier combat, elle est entraînée dans un combat souterrain brutal par son manager et petit ami Desi (Adan Canto) et attire l’attention d’un promoteur de la ligue de combat (Shamier Anderson) qui promet à Jackie un la vie dans l’octogone. Mais le chemin de la rédemption devient de manière inattendue personnelle lorsque Manny (Danny Boyd, Jr.) – le fils de 6 ans qu’elle a abandonné lorsqu’il était bébé – se présente à sa porte.

La bande-annonce montre une Halle Berry méconnaissable (oui, cette phrase est beaucoup utilisée, mais elle s’applique certainement ici) alors qu’elle lutte contre l’adversité dans sa vie quotidienne, tout en étant battue dans la cage dans sa vie professionnelle. Raconter l’histoire classique de la rédemption à travers les sports de contact, meurtri ressemble à l’exposition parfaite pour le dévouement et le talent primé de Berry.

Aux côtés de Halle Berry en tant qu’actrice principale et réalisatrice, meurtri met également en vedette Adriane Lenox, Sheila Atim en tant que Bobbi Buddhakan Berroa, Valentina Shevchenko en tant que Lady Killer, Adan Canto en tant que Desi, Shamier Anderson en tant que propriétaire encourageant de la ligue MMA de Jackie et Stephen McKinley Henderson en tant que Pops. meurtri vient d’un scénario de la nouvelle venue Michelle Rosenfarb.

Le scénario pour meurtri a connu des changements assez importants une fois que Berry a mis la main dessus, et est rapidement devenu un projet de passion pour l’actrice. « Ils m’ont donné le scénario et j’ai adoré l’histoire, mais elle a été écrite pour une femme blanche catholique irlandaise d’une vingtaine d’années », a révélé Berry à Entertainment Weekly plus tôt cette année. « Je ne pouvais pas le sortir de mon esprit, alors j’ai pensé, est-il possible que cela puisse être réinventé pour quelqu’un comme moi? Parce que je pense que j’ai une idée qui pourrait réellement fonctionner – ce qui en fait un Femme noire, quelqu’un qui se bat pour une dernière chance plutôt qu’une autre chance. Quand vous êtes jeune, nous avons tous des chances, elles sont une douzaine de centimes. Mais quand vous êtes à un certain stade de la vie, cela devient quelque chose de plus percutant et significatif , droit? »

Le film verra Berry assumer l’un de ses rôles les plus exigeants physiquement, ce qu’elle ne s’attendait pas à faire à ce stade de sa carrière. « Auparavant, quand vous aviez 40 ans, votre carrière était terminée, et je veux dire vraiment terminée », a poursuivi Berry. « Ou vous deviez attendre d’être assez vieux pour jouer une grand-mère, et ensuite vous pourriez avoir une autre bouchée à la pomme, non? Je veux dire, je ne pouvais pas penser que je jouerais un combattant de MMA à 54 ans . Pourtant je l’ai fait, donc ça doit changer. J’en suis la preuve. «

meurtri a eu sa première mondiale au Festival international du film de Toronto 2020 le 12 septembre 2020. Il devrait sortir le 24 novembre 2021 par Netflix.

