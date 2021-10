Qui meurt dans You saison 3 ? Une liste complète de chaque décès

Joe Goldberg et Love Quinn sont de retour, ce qui ne signifie qu’une chose : plus de meurtres. Voici tous ceux qui meurent dans You saison 3. (Spoilers!)

Qui meurt dans Tu saison 3? Tu as combien de temps ?! Oui, Joe Goldberg et Love Quinn sont de retour dans leur sac meurtrier dans la nouvelle saison de la série à succès Netflix – et il serait sage de vous rappeler qu’absolument personne dans la banlieue de Madre Linda n’est en sécurité quand ils sont dans les parages.

Une nouvelle saison de Tu signifie un tout nouveau lot de meurtres commis par Joe et Love. Tu la saison 3 ne perd pas de temps à se remettre dans le bain, le tout premier meurtre clôturant le premier épisode.

Donc, au cas où vous auriez besoin d’un récapitulatif ou que vous vouliez simplement gâcher toute la saison pour vous-même, voici une liste de tous les personnages qui meurent dans Tu saison 3, comment ils meurent et qui les tue.

AVERTISSEMENT : Spoilers majeurs pour Tu saison 3 à venir ! Tu as été prévenu!

Qui meurt dans You saison 3 ? Une liste complète. Image : Netflix

Natalie meurt-elle dans Tu saison 3?

Juste au moment où vous pensiez que le voisin de Joe durerait au moins quelques épisodes avant de subir le même sort que Beck et Candace… Il s’avère que Natalie Engler a été le tout premier personnage à se faire tuer à la fin de l’épisode 1.

Après avoir découvert la boîte à souvenirs de Joe remplie des affaires de Natalie, Love devient jaloux. Après que Natalie ait fait visiter à Love l’unité qui deviendra finalement la boulangerie de Love, Love la tue avec une hache dans le cou dans l’une des salles de stockage du sous-sol.

Elle demande à Joe de se débarrasser de son corps ; en l’enterrant d’abord dans les bois, puis en déplaçant le corps dans une fosse qui doit être remplie de béton le lendemain une fois qu’ils auront découvert la bague qu’elle portait et qui la localise.

Score actuel des meurtres de Quinn-Goldberg : Love 1, Joe 0.

Qui meurt dans You saison 3 ? Nathalie meurt-elle ? Image : Netflix

Est-ce que Gil meurt dans Tu saison 3?

Gil est le prochain personnage à mourir dans l’épisode 3. Cependant, il n’est assassiné ni par Joe ni par Love.

Après que le bébé Henry ait été hospitalisé pour un cas grave de rougeole, Gil s’excuse et admet à Love qu’il ne croit pas aux vaccins et que ses enfants non vaccinés ont dû transmettre la rougeole à Henry. Un Amour en colère frappe alors Gil avec un rouleau à pâtisserie, en plein jour, au milieu de sa boulangerie.

Il se réveille quelques heures plus tard, enfermé dans la cage de verre. Il découvre ensuite, par l’intermédiaire de Joe et Love, que son fils a agressé sexuellement quelqu’un et que sa femme l’a dissimulé. Plus tard, Gil se suicide dans la cage une fois que Joe et Love quittent le sous-sol.

Love propose alors un plan qui encadre Gil pour la mort de Natalie. Joe ramène le corps de Gil dans sa propre maison, tape une lettre que sa femme doit trouver, admettant avoir eu une liaison avec Natalie et la tuant, puis met en scène son suicide. Pendant ce temps, Love met les empreintes digitales de Gil sur l’arme qu’elle a utilisée pour tuer Natalie et la plante dans les bois, qui est ensuite retrouvée par une équipe de recherche.

Qui meurt dans You saison 3 ? Gil meurt-il ? Image : Netflix

Ryan meurt-il dans Tu saison 3?

Le prochain personnage à mourir est Ryan, l’ex-mari de Marienne. Nous allons vous donner une idée de qui l’a tué…

Ryan et Marienne sont enfermés dans une âpre bataille pour la garde de leur fille Juliette. Dans l’épisode 9, Joe décide de se charger de faire sortir Ryan du tableau afin que Marienne puisse rester à Madre Linda avec sa fille.

Après avoir tenté de le sauter dans un parking, Joe finit par le pousser par-dessus bord et le regarde tomber plusieurs étages au sol. Ryan est toujours en vie après la chute, alors Joe termine le travail en le poignardant plusieurs fois. Il quitte les lieux juste avant que son corps ne soit retrouvé.

Score actuel des meurtres de Quinn-Goldberg : Love 1, Joe 1.

Qui meurt dans You saison 3 ? Ryan meurt-il ? Image : Netflix

Est-ce que Love Quinn meurt dans Tu saison 3?

Peut-être que certains d’entre vous ont vu celui-ci venir, peut-être que non. Mais il n’y avait sûrement aucun moyen que Joe et Love aient pu sortir vivants de la saison 3 après leur frénésie chaotique.

Dans le dernier épisode, Love se rend compte que Joe est amoureux de Marienne et elle décide de faire quelque chose. Un soir au dîner, Love empoisonne Joe avec une dose d’aconit, la même substance paralysante qu’elle a utilisée pour tuer son ancien mari James. Bien que cette fois, elle utilise le dosage correct qui est juste suffisant pour garder Joe paralysé pendant qu’elle vaque à ses projets.

Après que ses plans pour tuer Marienne échouent, Love décide de tuer Joe avec un couteau mais Joe finit par poignarder Love avec une dose mortelle de poison. Alors qu’elle gisait paralysée sur le sol, Joe révèle qu’il savait qu’elle cultivait du poison dans le jardin, alors il a recherché des antidotes à l’avance.

Joe fait alors ressembler sa mort à un meurtre/suicide. Il plante toutes les preuves des meurtres à ses côtés, écrit un e-mail de confession disant qu’elle l’a tué, et va même jusqu’à lui couper deux orteils pour donner l’impression que l’amour l’a fait cuire dans une tarte. Il met ensuite le feu à la maison, laissant Love sur le sol de la cuisine pour brûler avec.

Score final du meurtre de Quinn-Goldberg : Love 1, Joe 2.

Qui meurt dans You saison 3 ? Love Quinn meurt-il ? Image : Netflix

Qui survit Tu saison 3?

Trois autres personnages sont sur le point d’être tués par Love et Joe, mais tous les trois parviennent à survivre. Voici ce qui arrive à Theo, Sherry et Cary.

Théo Engler

Theo, le beau-fils de 19 ans de Matthew Engler avec qui Love a eu une liaison problématique, a eu la chance de s’échapper après que Love l’a assommé avec un extincteur.

Après avoir découvert que Joe a aidé à dissimuler le meurtre de Natalie et que le couple a enfermé Sherry et Cary dans la cage de verre, Love frappe Theo sur la tête, le faisant tomber dans les escaliers. Les téléspectateurs pensent qu’il est mort alors qu’il est immobile dans une mare de son propre sang, mais alors que Joe tente de se débarrasser de son corps, Theo se réveille miraculeusement dans un sac mortuaire zippé.

Joe le drogue alors et l’emmène à l’hôpital. On voit plus tard que Theo s’est rétabli alors que Matthew le récupère à l’hôpital.

Sherry et Cary Conrad

Au cours d’une nuit de swing avec Joe et Love, Sherry et Cary entendent le couple se disputer avec Love avouer qu’elle a tué Natalie. Lorsque Sherry et Cary tentent de s’enfuir, Joe et Love les descendent et les jettent dans la cage jusqu’à ce qu’ils se réveillent.

Finalement, Love leur tend une arme à feu et dit que l’un sera libéré s’ils tuent l’autre. Cary utilise le pistolet pour tirer sur la serrure mais il rebondit et tranche l’oreille de Sherry. Puis Sherry finit accidentellement par tirer complètement Cary dans la jambe tout en essayant de le récupérer en essayant de lui donner une légère blessure à la chair.

Alors que Cary semble sur le point de mourir de ses blessures, Sherry trouve la clé que Love avait cachée et ils peuvent s’échapper. A la fin de l’épisode, on découvre que Sherry et Cary ont écrit un livre et transformé leur épreuve en une nouvelle technique de thérapie de couple.

