Le Dr Dre souffrirait prétendument d’une fuite de «Detox» alors que «Get It» frappe Internet: rapport

Une chanson qui serait du projet fantôme de Dre a fuité en ligne.

Serait-ce une piste du Dr Dre insaisissable Détox album? Un journaliste nommé Chad Kiser le pense. Ces derniers mois, presque tout ce que nous avons entendu sur le Dr Dre était lié à son divorce en cours et désordonné avec son ex-épouse Nicole Young. Alors qu’ils se disputent devant les tribunaux pour sa succession d’un milliard de dollars, Kiser partage sur son site qu’il peut en exclusivité confirmer qu’une piste intitulée « Get It » est une fuite du mégaproducteur. Détox projet. Les fans devraient recevoir Détox en 2010, mais après avoir subi des retards et des fuites, il a été rapporté que le Dr Dre avait décidé de garder le projet dans le coffre-fort. En ce qui concerne « Get It », le rythme peut sembler familier car il a été tiré du freestyle « 50 For President » de 50 Cent que le rappeur new-yorkais a sorti à la fin des années 2000. Sur la piste, Dre propose des bars agressifs sur les personnes qui veulent plus dans la vie mais ne sont pas disposées à travailler. Découvrez quelques mesures du premier couplet: Je vois des n * ggas se mentir à eux-mêmes, ils pensent probablement qu’ils mentent à moi

Vous êtes incapable de devenir ce que vous essayez d’être

J’ai tout entendu, je vais faire ça, je vais faire ça

Je suis flic un Phantom et je me présente avec un nouveau pack de six

Je suis f * ck cette salope n * gga, je vais me chercher une chaîne

Je rappe et fais exploser le toit de ce jeu Hip Hop

Je suis un peu d’argot, deviens riche comme toi

Dre n’est pas le seul n * gga avec des morceaux, j’ai de la chaleur aussi

Sh * t pourrait arriver si vous f * ckin ‘travailler autant que vous parlez

Obtenez de l’argent et vous le faites exploser parce que vous essayez de passer du fil dentaire

Votre style de vie ne supporte pas que vous êtes sur le point de tomber Écoutez le morceau ci-dessous avant qu’il ne disparaisse avec le style libre original de Fif.

