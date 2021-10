Qui est Mark Blum ? La saison 3 de You rend hommage à l’acteur de M. Mooney

in







L’acteur de M. Mooney est malheureusement décédé en mars 2020.

Tu la saison 3 est arrivée sur Netflix, et la fin du premier épisode rend hommage au regretté acteur Mark Blum.

Mark Blum a joué le rôle de M. Mooney, le propriétaire de la librairie, dans Tu saison 1. Mooney a agi en tant que figure paternelle de substitution de Joe Goldberg qui l’a pris et lui a appris tout ce qu’il sait. Les téléspectateurs apprennent à connaître Mooney à travers les flashbacks de Joe dans les 10 premiers épisodes de la série.

Blum est malheureusement décédé en mars 2020, à l’âge de 69 ans. Sa cause de décès était due à des complications liées au coronavirus.

Qui a joué Mark Blum dans Netflix Tu?

Qui est Mark Blum ? La saison 3 de You rend hommage à l’acteur Mr. Mooney. Image : Netflix

La mort de Mark a été malheureusement confirmée par un tweet de Rebecca Damon, vice-présidente exécutive du groupe de théâtre The Playwrights Horizon, qui a écrit : « C’est avec une telle tristesse que j’écris pour partager les nouvelles que notre ami et ancien membre du conseil d’administration décédé à la suite de complications du coronavirus. »

L’acteur est apparu dans plusieurs films et émissions de télévision avant de devenir connu pour Tu téléspectateurs comme M. Mooney.

À la télévision, il est apparu dans des émissions comme NYPD Blue, Presque Famille, Des milliards, Tommy, le bon combat et Élémentaire. Il a également récemment joué Bill Lockhart dans HBO’s Succession et Union Bob dans Mozart dans la jungle.

Sa dernière performance à l’écran remonte aux années 2020 Sœur du marié.

Mark Blum joue M. Mooney dans You saison 1. Image : Netflix

Mark Blum est apparu plusieurs fois dans le rôle de M. Mooney dans Tu saison 1. Il apparaît également dans des flashbacks de la saison 2.

À la fin de la saison 1, les téléspectateurs découvrent que M. Mooney était toujours en vie mais avait subi un accident vasculaire cérébral et est maintenant paralysé et incapable de parler. Joe prétend l’avoir sauvé après l’avoir trouvé allongé sur le sol incapable de bouger.

Les fans pensaient qu’il y avait peut-être plus dans la longue histoire de Mooney et Joe, avec des théories tourbillonnant selon lesquelles ce dernier aurait peut-être tenté et échoué à assassiner Mooney qui en savait trop sur tous ses secrets.

