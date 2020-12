DaniLeigh vient d’acheter une maison à sa famille en République dominicaine

La chanteuse de R&B DaniLeigh montre les fruits de son travail et de son travail acharné en tant que musicienne en donnant à sa famille un berceau en République dominicaine et en devenant véritablement une «dominicaine Mami».

Le chanteur cosigné du prince DaniLeigh a connu une montée en flèche du succès depuis ses débuts il y a deux ans avec Le plan, dirigé par le single préféré des fans « Lil Bebe ». On dirait que la signataire de Def Jam apprécie toujours sa place parmi les étoiles les plus brillantes de R&B, et elle a récemment décidé de fléchir un peu sur le Gram en montrant son nouvel achat: un berceau en DR!

Image: Theo Wargo / pour Pandora Le déménagement semble assez approprié, à la fois pour ses racines dominicaines et le fait qu’elle a littéralement laissé tomber un single d’été intitulé « Dominican Mami » en mai avec Fivio Foreign. « BIG BOSSSâ ?? ¼ïss ?? Guysssssss J’ai vraiment acheté à ma famille un berceau en RD », a-t-elle écrit dans l’annonce de l’IG à ses 3,1 millions d’abonnés, continuant en ajoutant: « Mannn merci DIEU de m’avoir choisi … Je travaille si dur et c’est pour ça que je le fais .. j’ai écrit dans mes notes que je veux acheter un berceau 2020 && je viens de le faire .. merci merci. » En plus du succès avec ses débuts avec Def Jam, DaniLeigh a enchaîné plus tôt cette année avec un « level up » par le biais de son single « Levi High » aux côtés de son petit ami DaBaby. Le single est sorti à l’appui de son dernier album, FILM, qui est arrivé le mois dernier et présente des apparitions de grands noms comme PartyNextDoor, Queen Naija, Gunna, Yella Beezy, Ty Dolla € ign et les collaborations susmentionnées avec DaBaby et Fivio Foreign. Même avec toutes les récompenses majeures qu’elle a reçues sur le front de la musique ces derniers temps, c’est formidable de voir que Dani est toujours à la recherche de la famille. Bonne propriété, DaniLeigh! Découvrez sa grande révélation en République dominicaine via son Instagram ci-dessous, en plus du clip de « Dominican Mami » si vous ne l’avez pas encore vu: