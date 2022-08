Beckman, Yasopp, Lucky Roo – Les gens de Shanks montrent leur véritable pouvoir dans One Piece Film Red

Le 14e long métrage est sorti au Japon une pièce récemment au cinéma et déjà fêté lors de la première soirée de vente enregistrements. Bien que nous devions encore être patients en Allemagne jusqu’à One Piece Film Rouge est publié, le premier slosh divulgacher au travail du réalisateur Goro Taniguchi déjà à nous.

Dans le film tant attendu par les fans, on en apprend beaucoup sur l’empereur pirate, mais aussi sur son équipe, les soi-disant Gang de pirates aux cheveux roux. Surtout, les membres les plus importants de Shanks, Ben Beckman, Yasopp et Lucky Roocausant tout un émoi alors qu’ils sont vus en action pour la première fois.

Bien sûr, ces scènes sont à apprécier avec prudence, car « One Piece Film Red » s’applique pas aussi canon et fonctionne indépendamment de l’anime ou du manga. Cependant, puisque le créateur Eiichiro Oda a travaillé côte à côte avec les cinéastes, on peut supposer que de nombreux détails approuvés par le maître est devenu.

One Piece Film Red : Toutes les dernières nouvelles sur le gang de pirates aux cheveux roux

dans le 14. Film d’une seule pièce est tout au sujet de la célèbre Divy Utaqui est en fait la fille de l’empereur pirate Shanks, ce qui provoque bien sûr beaucoup de frictions, car parmi ses fans il n’y a pas que des pirates comme le Straw Hat Gang ou certains membres du Gang de pirates de la grande mèremais aussi Soldats de la marine.

Qui jarrets Ainsi, lorsque l’intrigue elle-même se produit, les problèmes sont presque préprogrammés et comme un empereur ne se salit pas les mains sur chaque petit marine, nous obtenons quelques membres de son équipage. pour la première fois dans l’histoire de One Piece pour le voir en action.

Ainsi, il devient également clair comment c’est Vice-Ben Beckman une fois réussi Amiral Kizaru en échec, car dans le film, il fait exactement cela à nouveau. Avec son armure haki Beckman peut simplement arrêter les balles en l’air et enfermer ses propres balles, ce qu’ils font pour les utilisateurs d’un Logia fruits inflammable.

Le père d’Usop Yasoppl’artilleur du navire de Shanks, est comme prévu un tireur d’élite redoutable, qui ne manque jamais. étant haki d’observation est conforme au film plus puissant que celui de Katakuric’est pourquoi il peut voir encore plus loin dans l’avenir qu’il ne le peut Bonbons Commandant.

et Chanceux Rooqui déjà dans le premier chapitre d’une seule pièce a montré de quoi il est capable s’avère être le Chef d’équipage, qui a un style de combat assez unique. C’est comme ça qu’il roule au combat comme une balle ensemble et utilise son haki tout aussi impressionnant. Malheureusement, il n’a pas grand-chose à faire en Rouge.

Ben Beckman est plus fort qu’un amiral boîte boules haki tirer

boîte tirer Yasopp en a un haki d’observation plus fort que katakuri

Lucky Roo est celui Chef des pirates aux cheveux roux

Bien sûr, nous voyons également d’autres membres de l’équipe de Shanks en action. Ceux-ci comprennent, par exemple monstre singe et son pote Bon coup de poing. Ce dernier, fidèle à son nom, décroche des coups vraiment dévastateurs. Commandant jus de citron vert se bat dans les airs avec des matraques électriques et Écart hurlant peut couper à travers n’importe quoi avec son hurlement.

D’autres pirates de l’Empereur obtiennent également leur tour, notamment Serpent de constructionqui combat avec deux épées, Hongouqui peut facilement détruire les armes de ses ennemis, et bien sûr aussi rock stardans lequel nous entrons pour la première fois épisode 151 respectivement dans Chapitre 234 faut voir. Certains autres pirates sont également très actifs en arrière-plan mais ont malheureusement presque pas de temps d’écran.

Bien sûr, Shanks lui-même est en action dans One Piece Film Red, et on en apprend beaucoup dans cet ouvrage. les arrière-plans de l’empereur pirate. Si ceux-ci vous intéressent, jetez un œil à nos actualités One Piece Red : Family Past, Power – Le film révèle beaucoup de nouvelles choses sur Shanks.