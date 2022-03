HBO Max : les raisons pour lesquelles il ne faut pas arrêter de regarder Winning Time

hbo max

La plateforme se caractérise par ses grosses productions épisodiques. Le dernier à arriver est venu de l’esprit d’Adam McKay, le responsable d’œuvres comme Le grand court et Ne lève pas les yeux.

©IMDBQuincy Isaiah, la star de la série, avec son premier gros boulot. (IMDB)

Si vous n’avez pas encore commencé à regarder Temps gagnantl’histoire se concentrait sur la façon dont l’une des équipes de basket-ball les plus importantes de l’histoire de la NBA, nous allons vous donner des raisons de le faire. La série créée par Adam Mc Kay pour hbo max Il est arrivé il y a à peine deux semaines et a déjà diffusé deux des dix épisodes qui feront partie de cet épisode. Diffusé chaque semaine, chaque sortie a lieu le dimanche soir.

CV d’Adam McKay

Le travail du cinéaste derrière Temps gagnant Il n’a presque pas de taches. Avec de grands films comme Le grand courtdans lequel il raconte comment la bulle immobilière qui a éclaté lors de la crise de 2008, ou la récente Ne regarde pas (nominé pour oscar), force est de constater que cet artiste sait raconter des histoires. Et si cela ne suffit pas, il faut rappeler qu’il est aussi l’un des producteurs de Succession. Infaillible.

esthétique

A l’ère numérique, McKay il n’a pas peur du cinéma. Dans chaque épisode d’environ une heure, il parvient à combiner des scènes tournées en 35 mm, 16 mm, 8 mm et même en noir et blanc. Les sauts entre ce type de séquences donnent une texture unique à l’histoire et servent à différencier les différentes intentions de la narration, qui vont du drame à la satire, et briser constamment le quatrième mur est encouragé.

Le casting

Adam Mc Kay s’est entouré de grands artistes comme John C. Reilly, Gaby Hoffman et Jason Clarke. Mais il a aussi donné à un jeune inconnu l’opportunité d’une vie. Quincy Isaïe. La personne chargée de se mettre à la place de Earvin « Magie » Johnson Il a prouvé qu’il avait le charisme des plus grands et une capacité incontestable à se mettre dans la peau d’un des athlètes les plus importants de la NBA.

La controverse

comme c’est arrivé avec Pam et Tommy récemment, où Paméla Anderson est sorti pour répondre et a annoncé son propre documentaire, Temps gagnant il n’échappe pas à la polémique avec les personnes qu’il montre. POUR Adam Mc Kay son pouls ne tremble pas lorsqu’il s’agit de ridiculiser ceux qu’il personnifie avec ses séries (ce qu’il fait avec jerry ouest est incroyable) et cela a suscité des critiques de la part de certaines personnes impliquées. « Magie » Johnsonde son côté, a déjà dit que non seulement il ne donne pas sa bénédiction à la série mais qu’il travaille aussi sur sa propre histoire pour raconter ce que c’était que de vivre la période la plus importante de l’histoire de les Lakers de Los Angeles.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂