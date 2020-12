Hazel et Tarik de ’90 Day Fiancé ‘sont-ils toujours ensemble?

Saison 8 de Fiancé de 90 jours se prépare à être le plus dramatique à ce jour!

Les téléspectateurs ne sont que quelques épisodes de la dernière saison de l’émission de télé-réalité à succès, et comme promis, les couples ont sérieusement apporté le drame.

Alors que les fans ont été présentés à quatre nouveaux couples, il y a quelques visages familiers dans la série cette saison – l’un de ces couples est Tarik et Hazel, qui est apparu dans la saison 2 de Fiancé de 90 jours: avant les 90 jours.

Après le dernier épisode de Fiancé de 90 jours, cependant, les fans se posent tous la même question:

Sont Hazel et Tairk de Fiancé de 90 jours encore ensemble?

Voici tout ce que nous savons sur la relation du couple jusqu’à présent, et s’ils tiennent ou non la distance.

Les fans ont rencontré Tarik et Hazel pour la première fois lors de la saison 2 de Avant les 90 jours.

Tarik et Hazel se sont rencontrés en ligne et en 2018, Tarik s’est rendu aux Philippines pour enfin rencontrer son amour à distance. Après un début quelque peu maladroit dans leur relation, Tarik a proposé et Hazel a accepté sa proposition.

L’histoire d’amour de Tarik et Hazel a été scrutée par les fans depuis le début. Après que Hazel ait admis qu’elle était sans abri et qu’elle voulait commencer une nouvelle vie en Amérique, les fans ont immédiatement pensé que Hazel épousait Tarik pour les mauvaises raisons.

La relation entre Tarik et Hazel est compliquée.

La saison 8 reprend l’histoire d’amour de Hazel et Tarik alors que Hazel déménage aux États-Unis avec son fils de 9 ans.

Cependant, après que Hazel ait dit à Tarik qu’elle était bisexuelle et intéressée à explorer une relation avec une femme en plus de sa relation avec Tarik, les fans se sont méfiés de ses véritables intentions avec son fiancé.

«Hazel vient ici pour expérimenter. Tarik va être sur le canapé pendant que Hazel et sa fille prennent le lit « , a écrit un fan sur Twitter.

Un autre fan de Twitter qui était confus au sujet de leur relation a écrit: «Ok, attendez! Hazel est le fiancé de Tarik, elle a un fils, elle lui a dit qu’elle était bisexuelle, elle venait ici avec un visa k1 basé sur ses fiançailles avec lui et à la recherche de filles?!?!?! QU’EST-CE QUI SE PASSE ICI??!! »

Tarik a été franc au sujet de sa aventure et de Hazel avec son ex, Minty.

Si vous pensiez que le drame s’était arrêté là, alors ai-je des nouvelles pour vous!

L’épisode du 13 décembre de Fiancé de 90 jours, Tarik a révélé qu’après que lui et Hazel se soient séparés pendant une brève période, il avait eu une aventure avec une femme nommée Minty, qui vit également aux Philippines.

«Après la rupture de Hazel et moi, j’ai rencontré Minty. Elle est vraiment jolie. Elle a eu un peu de piquant avec elle », dit-il dans son confessionnal. «Nous avions beaucoup en commun. Je ne dirais pas que je tombais amoureux… immédiatement, mais je tombais comme.

Après que Hazel et Tarik se soient remis ensemble, Hazel aurait été intriguée par Minty et pensait qu’elle était belle.

Les deux hommes se sont rencontrés aux Philippines en 2018 et tout s’est bien passé pendant quelques jours, jusqu’à ce que la jalousie fasse son apparition dans la relation du groupe.

«Tout était beau pendant environ deux jours et demi, mais la troisième journée, Hazel vient de mettre un terme à cela», a déclaré Tarik. «Hazel avait l’impression que Minty était plus en moi qu’elle ne l’était en Hazel et Hazel pouvait voir que j’étais juste fascinée par Minty.

Tarik accepte que Hazel soit bisexuelle.

Ce n’est pas parce que leur relation avec Minty n’a pas fonctionné que Tarik n’est pas disposé à ce que Hazel ait une petite amie pendant leur mariage.

«Je ne vais pas lui dire de changer, alors Hazel aura une petite amie va faire partie de notre vie conjugale», a-t-il admis.

Le compte Instagram de Tarik est parsemé de photos de Hazel.

Alors que les fans se demandent si Hazel et Tarik sont toujours ensemble, un défilement sur l’Instagram de Tarik vous montrera que la paire semble être toujours très ensemble.

Hazel a deux comptes Instagram, tous deux liés dans la bio de Tarik. Le compte public ne contient pas beaucoup de photos, et son dernier message date d’octobre et détaille ses nouveaux efforts sur Cameo. Son compte privé compte moins de 200 abonnés.

À première vue, Hazel et Tarik sont toujours ensemble; Cependant, nous devrons regarder le reste de la dernière saison de 90 Day Fiancé pour voir ce que le destin réserve à ce couple préféré des fans.

