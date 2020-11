Dale Moss et Clare Crawley sont-ils mariés? Les stars de la télé-réalité répondent aux fans qui pensent qu’un mariage est déjà arrivé

[Spoiler alert: The Bachelorette Season 16.] Malgré tout le drame sur La bachelorette Saison 16, Clare Crawley et Dale Moss ont prouvé que l’amour existe toujours. Quatre épisodes dans la saison, la coiffeuse de Sacramento a donné sa rose finale à son favori. Maintenant, certains fans de Bachelor Nation semblent croire que Moss et Crawley sont déjà mariés. Et tandis que le couple a récemment démystifié les rumeurs, ils «barbotent» actuellement avec des projets de mariage. Voici ce qu’ils ont dit.

Dale Moss et Clare Crawley se sont fiancés dans la saison 16 de « The Bachelorette »

Clare Crawley et Dale Moss sur «The Bachelorette» | Craig Sjodin / ABC via Getty Images

CONNEXES: « The Bachelorette »: Dale Moss répond à son concert de modélisation de Party City et c’est glorieux

Crawley et Moss se sont fiancés La bachelorette Saison 16, épisode 4. Au début de l’épisode, Chris Harrison, animateur de Bachelor Nation, a déclaré à Crawley que le casting pouvait voir ce qu’elle pensait de Moss. Mais alors que la tête a reconnu tous les grands prétendants cette année, elle a admis qu’elle était éperdument folle pour Moss. Elle a donc décidé de quitter la série pour poursuivre son favori.

Lors d’un rendez-vous en tête-à-tête, Crawley a dit à Moss qu’elle tombait amoureuse de lui, et il lui a rendu la pareille. Donc à la fin, Moss a proposé à Crawley. Pendant ce temps, Crawley a donné à Moss sa dernière rose.

«Nous sommes fiancés», a déclaré le couple dans une interview confessionnelle. «C’est sauvage que nous soyons ici en ce moment. Mais quand vous savez, vous savez. C’est ainsi que cela était censé se passer au début. Nous avons vu cela venir il y a longtemps. »

Clare Crawley et Dale Moss ne sont pas mariés après « The Bachelorette »

CONNEXES: Combien d’épisodes la saison 16 de « The Bachelorette »? Chris Harrison révèle ce qui reste en 2020

Suite à l’engagement de Moss et Crawley sur La bachelorette Saison 16, de nombreux fans se sont demandé si le couple s’était marié. Crawley a été repérée portant une deuxième bande à son annulaire. Mais selon Entertainment Tonight, Crawley a souligné qu’elle n’était pas mariée à Moss. L’ancienne responsable a également noté qu’elle avait acheté la bague pour elle-même.

Pendant ce temps, Crawley et Moss se sont arrêtés au Happy Hour Bachelor podcast avec Rachel Lindsay et Becca Kufrin le 6 novembre. Le couple nouvellement fiancé a parlé de leur relation et du temps passé dans l’émission. Puis Lindsay a évoqué les rumeurs au sein du fandom.

«Il y a une rumeur selon laquelle vous êtes déjà marié», a déclaré Lindsay sur le podcast. Mais Crawley l’a rapidement abattu.

«Ne commençons même pas! Honnêtement, il y a tellement de rumeurs depuis le premier jour. Je veux dire, c’est mon fiancé », a déclaré Crawley. «C’est toujours irréel. C’est comme: ‘Oh mon dieu, c’est mon fiancé.’ J’adore le dire, quand même.

Moss a également souligné qu’il voulait profiter de ses fiançailles avec Crawley. Mais ils pensent toujours à l’avenir, car ils cherchent une maison à Sacramento et discutent de leurs projets pour les enfants.

«C’est définitivement le meilleur moment. Nous arrivons à être nous-mêmes et à vraiment partager cela », a déclaré Moss. «Dès le début, il n’est pas gênant pour nous de regarder des maisons. Nous sommes là pour bâtir notre avenir et bâtir nos vies – et c’est ce que nous faisons! »

Crawley a ajouté plus tard: «Ce que j’aime chez Dale, c’est qu’il n’a pas peur de l’avenir. Je parle tout le temps des bébés. Et il a dit: ‘Ouais, c’est ce que je veux.’ Cela ne lui fait pas peur.

Clare Crawley et Dale Moss « barbotent » maintenant leurs projets de mariage

CONNEXES: « The Bachelorette »: Tayshia Adams vient-elle de donner un indice sur sa fin?

Alors que Crawley et Moss ne sont pas concentrés sur le fait de se marier cette seconde, La bachelorette couple commence à réfléchir à leurs futurs projets de mariage.

«Nous barbotons», a déclaré Crawley à Lindsay et Kufrin sur Happy Hour Bachelor. «Vous savez comment ça se passe avec les gars. Il n’a peur de rien. Mais je me dis: « Voici mon idée de robe de mariée, et voici la date de mariage où je veux me marier. » Et il est comme, ‘OK!’ »

Plus tard, Crawley a partagé qu’elle n’était pas une grande fan des grands mariages. Au contraire, la coiffeuse a dit qu’elle voulait «faire du pop de l’île dans différents pays» avec Moss et revenir pour avoir une «belle cérémonie» avec sa famille et ses amis. Elle a également laissé entendre Chris et Bri de Le célibataire: écoutez votre cœur peut les «sérénader» au mariage. Mais quoi qu’il arrive quand Crawley et Moss se marient, le Bachelorette les anciens sont simplement ravis de partager du temps ensemble maintenant.

«Nous n’avons rien de fou prévu pour le moment», a déclaré Crawley. «Quand je regarde à nouveau les émissions, les gens me disent: ‘Nous sommes juste excités de faire des choses.’ Et vraiment, il sait ce que je veux faire. Je veux juste aller à Target ensemble. »

Moss a ajouté: «Nous nous amusons tellement ensemble. Ce qui est le plus important, c’est que nous avons juste hâte de sortir et de faire les choses simples en public. Mais nous nous amusons simplement à nous détendre dans la maison.

Check-out Aide-mémoire Showbiz sur Facebook!