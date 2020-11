Daisy Ridley et Tom Holland tentent d’échapper au bruit pour la première affiche de marche du chaos

Le long retardé Marcher dans le chaos le film a révélé sa première affiche. Le film de science-fiction met en vedette Tom Holland (Spider-Man: loin de chez soi, Le diable tout le temps) et Daisy Ridley (Star Wars: La montée de Skywalker, Meurtre sur l’Orient Express) et fait partie du programme de Lionsgate depuis un certain temps maintenant. Des retards comme celui-ci ne sont souvent pas un bon signe mais, quoi qu’il en soit, le studio a dépensé beaucoup d’argent pour cette adaptation et il doit se frayer un chemin dans le monde à un moment donné. Si l’on en croit cette affiche, ce sera bientôt le cas.

Peu d’informations peuvent être extraites de l’affiche. Il présente les têtes de Tom Holland et les personnages de Daisy Ridley avec les planètes, la forêt et le feu. Cela ressemble beaucoup à une affiche pour une adaptation de film YA. Marcher dans le chaos est basé sur le roman acclamé Le couteau de ne jamais lâcher prise par Patrick Ness. C’est donc sur la marque. Au-delà de cela, il est accompagné du slogan «Personne n’échappe au bruit». Il affiche également les mots «à venir» en bas, bien qu’aucune date de sortie spécifique ne soit indiquée.

La dernière fois que nous l’avons entendu, Lionsgate avait prévu de sortir le film le 22 janvier 2021. Avec ce qui se passait au box-office cette année, et avec tant de films retardés, cette date de sortie était, et est toujours, en question. Bien qu’il soit concevable que le studio puisse faire une sortie en salles limitée et / ou une offre VOD premium au début de l’année prochaine. Premièrement, pour générer des revenus si nécessaires et deux, pour enfin, pour le meilleur ou pour le pire, en finir avec cette production en difficulté.

Ce projet remonte à loin. Doug Liman (Bord de demain, L’identité Bourne) est dans le fauteuil du directeur. Une fois la production terminée, le prix étant de l’ordre de 100 millions de dollars, des reprises coûteuses étaient prévues à la mi-2018. À un moment donné, le film a été jugé non diffusable. Depuis, il ramasse pratiquement la poussière. Mais plus tôt cette année, Lionsgate a fixé la date de sortie de janvier 2021. De même que Daisy Ridley ad Tom Holland, le casting comprend également Mads Mikkelsen, Demian Bichir, Cynthia Erivo, Nick Jonas, Kurt Sutter, Ray McKinnon et David Oyelowo.

Le livre est centré sur un jeune garçon nommé Todd qui vit dans un monde où il n’y a apparemment plus de femmes. Un virus connu sous le nom de Noise les a apparemment effacés de l’existence. Todd, qui a été infecté par le germe, peut entendre tout ce que les hommes pensent. Sur le point de devenir un homme, Todd découvre un terrible secret et fuit sa ville avec son chien. Tout en étant poursuivis, ils rencontrent une fille, qui conteste tout ce que Todd pense savoir.

Le couteau de ne jamais lâcher prise est le premier d’une trilogie de livres à succès. Donc, si cela finit par devenir un succès après tout le désordre, il y a, ou peut-être y avait-il, un potentiel de franchise ici. Marcher dans le chaos, pour le moment, devrait toujours arriver le 22 janvier 2021 en provenance de Lionsgate. Assurez-vous de vérifier la nouvelle affiche par vous-même.

Sujets: Chaos Walking