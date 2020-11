La mise à jour 1.5 de Stardew Valley arrive bientôt et nous surprendra

Stardew Valley continuera à être fourni avec diligence avec les mises à jour. La prochaine étape majeure est ici Version 1.5 dans les starting-blocks, qui sont dans les derniers stades de développement et devraient donc être prêts à être publiés prochainement. Selon le développeur Barone, il y aura beaucoup de nouveaux contenus qui nous attendent.

Mise à jour 1.5 pour Stardew Valley dans les starting-blocks

Le nouveau patch est censé très grand c’est pourquoi l’alias Eric Barone de ConcernedApe est actuellement toujours occupé avec quelques ajustements et corrections de bogues. Néanmoins, l’énorme mise à jour en est maintenant à la dernière étape du développement et devrait non seulement nous faire plaisir, mais aussi nous surprendre.

La mise à jour 1.5 est dans le « home stretch », c’est une très grosse mise à jour donc il y a beaucoup de polissage et de correction de bugs nécessaires pour s’assurer qu’elle est prête. Ce sera très amusant de le partager avec vous tous dans un proche avenir. Je pense que vous serez vraiment heureux et surpris de toutes les nouveautés! – ConcernedApe (@ConcernedApe) 13 novembre 2020

Que contient la mise à jour 1.5? Au cours des derniers mois, Barone a publié à plusieurs reprises des indices et des teasers annonçant une partie du contenu du prochain patch:

Quand le nouveau contenu apparaît-il? Parce que les barons sont en train de créer ne veux pas se sentir sous pression, le développeur n’a pas encore annoncé de date de sortie exacte. Dans le dernier post, cependant, il parle d’une publication dans un proche avenir. Nous n’avons donc pas à attendre trop longtemps.

Combien de temps il faudra avant que d’autres jeux apparaissent dans l’univers de « Stardew Valley » est également toujours dans les étoiles. Cependant, ils ont déjà été annoncés.

* Remarque: tous les liens vers des boutiques en ligne sont des liens d’affiliation. Nous recevons une petite commission pour chaque achat effectué grâce à cela – sans que vous payiez un centime de plus. Merci pour votre soutien!

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂