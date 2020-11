Voici 5 des pires choses que les fans de Sasaeng ont faites aux idoles de K-Pop

Sasaeng les fans sont l’une des pires choses auxquelles les idoles de la K-Pop doivent faire face. Ce sont des «fans» qui envahissent l’intimité de leurs idoles préférées. Il y a eu beaucoup de choses dérangeantes qui sasaeng les fans ont fait des idoles de K-Pop. Voici une liste de 5 d’entre eux.

Baekhyun n’hésite pas à laisser sasaeng les fans savent qu’il ne les aime pas.

Tout au long de sa carrière, Baekhyun a fait face à de nombreuses situations déchirantes dues à sasaeng Ventilateurs. L’une des pires choses qu’il a vécues, c’est quand sasaeng les fans sont venus au mariage de son frère pour attirer l’attention des membres de l’EXO. Les photos ont montré à quel point Baekhyun était frustré par ces «fans».

Dans un épisode de Avez-vous mangé de Soo Mi, l’idole de première génération Lee Bon a parlé du moment où elle a été kidnappée par un sasaeng ventilateur. Lee Bon a partagé qu’un jour, elle a soudainement perdu connaissance alors qu’elle se dirigeait vers la voiture de son directeur après une journée de travail.

C’était une journée très froide. Mon manager est allé de l’avant pour chauffer la voiture car il ne me restait que 10 à 20 minutes de tournage. J’ai fini de filmer et me suis dirigé vers un long escalier, mais au moment où je m’approchais de la voiture, j’ai perdu connaissance.

– Lee Bon