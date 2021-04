Michelle Salas: tout sur la fille de Luis Miguel

Dans le deuxième épisode de la deuxième saison de « Luis Miguel, la série», Il y a eu la première rencontre entre père et fille. Grâce aux conseils de son manager Hugo López, le Sol de México décide de rendre visite à la petite Michelle Salas, fruit de son histoire d’amour avec Stéphanie Salas. Mais qui est vraiment la fille du célèbre chanteur?

Michelle Salas est née le 13 juin 1989 à l’hôpital espagnol de Mexico et après que son père ait refusé de la reconnaître, l’actrice Stephanie Salas, petite-fille de l’artiste renommée Sylvia Pasquel, s’est chargée de l’élever seule jusqu’à l’âge de 11 ans, qui Luis Miguel retourné à sa vie.

À l’âge de 16 ans, la jeune femme a rompu son silence et a confirmé à un magazine qu’elle était la fille du célèbre chanteur. Enfin, en 2007, il a demandé à son représentant Alejandro Asensi de l’aider à compléter les démarches pour reconnaître Michelle comme sa fille, et en juillet 2008, la paternité est devenue officielle.

Famille de Stéphanie et Michelle Salas (Photo: Instagram / Michelle Salas)

PROBLÈMES AVEC SON PÈRE

Après avoir déménagé à Los Angeles avec son père, Michelle Salas ont maintenu une relation sentimentale avec Alejandro Asensi, ce qui a provoqué des conflits entre père et fille, mais ils ont réussi à les résoudre.

Cependant, après la première de la première saison de « Luis Miguel, la série« Apparemment, la relation s’est rompue à cause de la façon dont le biopic de Netflix dépeint Stephanie Salas et montre qu’elle n’était que le produit d’une nuit de passion.

Au début de 2021, Michelle a été impliquée dans un accident dans les montagnes de Vail, au Colorado, qui lui a causé une blessure au genou. La jeune femme a partagé les détails de son rétablissement sur ses réseaux sociaux et assure qu’elle a le plein soutien de sa mère. Et Luis Miguel?

Selon le magazine mexicain TV Notes, Luis Miguel ne veut pas voir sa fille et l’aurait bloquée sur son téléphone. Après la première de la deuxième saison de « Luis Miguel, la sérieY aura-t-il une réconciliation?

À l’âge de 18 ans, Michelle Salas a commencé à se montrer en public avec Luis Miguel. (Photo: Instagram / Michelle Salas)

LES ROMANCES DE MICHELLE SALAS

En plus de sa romance avec le représentant de son père, Alejandro Asensi, Michelle Salas a entretenu une relation avec Diego Boneta, l’acteur mexicain qui joue désormais Luis Miguel dans la série de Netflix.

En 2013, alors qu’ils résidaient tous les deux à Los Angeles, ils sont devenus amis et finalement petits amis, même selon la rumeur, être fiancés. «Michelle est une nana. Très joli, très cool. On apprend à se connaître, mais ça ne me décolle pas, j’espère qu’ils me donnent des conseils », a déclaré l’acteur à l’époque. Cependant, ce n’était qu’une romance passagère.

Michelle Salas, la fille de Luis Miguel, et Diego Boneta auraient eu une romance secrète. (Groupe Grosby)

Par la suite, la fille de Luismi a été liée à d’autres personnes, dont l’homme d’affaires argentin, Alan Faena, 56 ans, puisqu’en 2019, lors de la deuxième édition du Festival Faena: La Cène, ils étaient très proches.

Récemment, Michelle Salas Il a partagé des photos sur son Instagram avec Aleix Llimona, que beaucoup trouvent similaire à Diego Boneta. Ils n’ont pas confirmé de relation, mais au moins il y a une grande amitié.