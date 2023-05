Le redémarrage de Barney se dirige vers le bloc préscolaire de Cartoon Network Cartoonito

Cartoonito se dote d’une nouvelle équipe, une avec une longue histoire de divertissement pour les enfants ! Selon Animation Magazine, Warner Bros. Discovery a annoncé qu’il avait repris le prochain redémarrage animé par CG, Le monde de Barney! L’émission sera diffusée sur le bloc préscolaire et en streaming sur Max. Le synopsis de la série est disponible ci-dessous.





Avec tout le cœur et le confort du dinosaure emblématique original, Le monde de Barney est modernisé avec des personnages dynamiques et des histoires remplies de musique qui mettent en évidence les thèmes de l’amour, de la communauté et de l’encouragement. Situé dans une aire de jeux locale, Barney est rejoint par les dinos Billy et Baby Bop et leurs trois meilleurs amis enfants. Tout au long d’aventures idiotes et imaginatives ensemble, Barney aide les enfants à explorer de grandes émotions préscolaires et leur montre comment s’aimer et aimer les autres.

Le redémarrage de Barney a été annoncé plus tôt cette année, avec la révélation d’un tout nouveau CGI Barney. Mattel, propriétaire de l’IP, vise à réorganiser la franchise pour une toute nouvelle génération de téléspectateurs. La nouvelle série est coproduite par Mattel Television et Nelvana de Corus Entertainment. Le spectacle devrait être présenté en première en 2024. Michael Ouweleen, le président de Cartoon Network, Inc. (ainsi que les blocs Cartoonito, Adult Swim et Toonami), avait ceci à dire sur le nouveau contrat.

« Le monde de Barney illustre parfaitement notre approche du « meilleur de l’animation ». Il frappe le bon accord de nostalgie pour les parents d’aujourd’hui et présente ce dinosaure emblématique à une nouvelle génération d’enfants d’âge préscolaire.

Barney continue de marcher

Après une course réussie dans une série de vidéos directement à la maison, Barney et le gang de l’arrière-courle dinosaure violet a dansé à la télévision en 1992 avec PBS Barney et ses amis. La série suit un groupe d’enfants, qui sont initiés à un nouveau sujet. Barney, qui commence sous la forme d’un petit dinosaure jouet, prend vie grâce à l’imagination des enfants. À travers la musique, la danse et une attitude positive, Barney aide les enfants à explorer le sujet du jour. Inutile de dire que le spectacle a été un succès pour les enfants, qui ont été encouragés à se lever, chanter, danser et devenir curieux.

La franchise Barney a connu une course régulière au cours des dernières décennies, mais le dinosaure emblématique est à la recherche d’un nouveau départ. Barney est revenu comme un sujet brûlant lorsque la série docu Je t’aime, tu me détestes créée sur Peacock. La série racontait l’histoire de Barney et de sa création, mais plongeait ensuite dans la tristement célèbre sous-culture « anti-Barney », où les enfants et les adultes fatigués prenaient plaisir à saccager le gentil dinosaure.

Il y a aussi un film Barney qui est toujours en préparation. Le film sera produit et écrit par la star de Nope and Get Out, Daniel Kaluuya. Selon Kaluuya, le film serait une version plus sombre de Barney, en particulier sa chanson signature « I Love You, You Love Me ». L’acteur a expliqué que son scénario avait été inspiré par l’acceptation de la chanson et comment cela l’avait blessé lorsqu’il a appris que le monde n’est pas aussi simple que la chanson nous le laisse croire.

Alors que Barney profite actuellement de nouveaux regards des yeux des adultes, il est également agréable de voir qu’il revient toujours pour d’autres aventures dans son monde natal de la télévision. Avec cette nouvelle, j’espère que cela signifie que les parents qui ont grandi avec Barney pourront bientôt partager l’amour avec leurs propres petits. Fred Soulie, vice-président principal et directeur général de Mattel Television, a exprimé son enthousiasme pour l’équipe.